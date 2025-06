On commence avec la trottinette électrique Ninebot-Segway E2 Pro E.

Elle intègre un moteur arrière sans balais de 750 W capable de gravir des pentes jusqu’à 18 %, tout en bénéficiant de la technologie RideyLONG qui augmente son autonomie jusqu’à 35 km.

Confortable et fiable, elle est équipée de grandes roues de 10 pouces avec pneus sans chambre à air brevetés, conçus pour résister aux fuites d’air et réduire l’entretien.

Un large tableau de bord de 2,8 pouces affiche clairement les informations essentielles. Pour une sécurité optimale, la E2 Pro E est dotée d’un double système de freinage : un frein à tambour à l’avant et un frein électronique à l’arrière, avec une fonction de freinage régénératif réglable via l'application mobile, ainsi que des clignotants avant et arrière.

Segway innove également en introduisant un système antipatinage TCS, offrant une meilleure adhérence sur routes glissantes ou irrégulières. La visibilité est assurée par un puissant feu avant de 2,1 W atteignant jusqu’à 13,5 mètres, complété par un feu de freinage, des clignotants et des réflecteurs certifiés E-MARK. Le système de gestion de la batterie (Smart BMS) protège celle-ci à six niveaux, garantissant durabilité et sécurité.

La trottinette est également compatible avec le réseau Find My d’Apple et résiste aux intempéries grâce à sa certification IPX4 (et IPX6 pour la batterie).

Retrouvez la trottinette électrique Ninebot-Segway E2 Pro E à 279,99 € au lieu de 329,99 €, soit une remise de 15 % sur la Fnac ou Darty. Vous pouvez aussi profiter d'une remise supplémentaire de -5% sur votre panier en choisissant le retrait en magasin Fnac / Darty jusqu’au 22/06.

Pour information, le prix officiel de la E2 Pro E s'élève à 449 €.





Et voici quelques autres bonnes affaires intéressantes :

Et enfin, découvrez aussi notre top 3 des promos d'aujourd'hui (centrale électrique Ampace Andes 1500, souris sans fil Logitech MX Master 3S, caméra Insta360 X5), les TV OLED / QLED en promotion sur la Fnac et Darty ou encore les meilleures offres du moment sur Pixmania !