On commence avec l'aspirateur robot Dreame L20 Ultra Complete.

Grâce à la technologie MopExtend, les serpillères s'étendent automatiquement pour atteindre les zones difficilement accessibles.

L'aspirateur prend en charge automatiquement le vidage, le lavage des serpillères, le remplissage d'eau et l'ajout de solution, entre autres.

Le système Vormax offre une puissance d'aspiration de 7 000 Pa tandis que la brosse en caoutchouc relevable permet de retirer facilement les cheveux et autres débris.

Le L20 Ultra est équipé de la navigation intelligente Pathfinder, de l'IA Action et d'un système d'évitement d'obstacles avec éclairage 3D, capables d'identifier jusqu'à 55 types d'objets pour un nettoyage complet et automatisé.

Grâce à la reconnaissance de moquette par ultrasons, le robot peut identifier les zones à moquette et retourner à la base pour retirer ses serpillères, gardant ainsi vos moquettes propres et sèches après réglage via l'application.

Le pack Complete comprend un ensemble d'accessoires supplémentaires : 12 serpillières, 3 nettoyants multi-surfaces, 3 sacs à poussière, 3 filtres, 2 brosses latérales et 1 brosse principale.

L'aspirateur robot Dreame L20 Ultra Complete est proposé à 799 € au lieu de 899 €, soit une remise de 11 % sur Amazon. Son prix officiel s'élève à 1 199 €.



