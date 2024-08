On commence avec l'écran PC gaming Lenovo Legion R27q-30.

Il s'agit d'un moniteur de 27 pouces QHD (2560 x 1440) avec une réponse ultra-rapide de 0,5 ms MPRT et un taux de rafraîchissement overclocké à 165 Hz, éliminant les décalages et le flou de mouvement.

Profitez d'une reproduction des couleurs 10 bits avec 1,07 milliard de nuances, une précision sRGB de 99 % et 90 % DCI-P3, ainsi qu'une compatibilité DisplayHDR 400 pour des visuels réalistes.

Grâce à la technologie AMD FreeSync Premium, qui synchronise le taux de rafraîchissement de l'écran avec celui du GPU pour éliminer les déchirures et les saccades, l'écran offre une transition fluide et sans à-coups.

L'écran PC gaming Lenovo Legion R27q-30 est proposé sur la Fnac à 219,99 € au lieu de 299,99 €, soit une remise de 27 % avec livraison standard gratuite. Son prix officiel s'élève à 349 €.

On continue avec la trottinette électrique Segway-Ninebot Max G2.

Dotée d'un moteur de 450 W et d'une batterie de 551 Wh, elle atteint une vitesse maximale de 35 km/h et offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 70 km.

La technologie RideyLONG optimise l'autonomie en synchronisant le moteur, les pneus longue portée et le contrôleur. La trottinette est également équipée d'une suspension complète, comprenant une suspension avant hydraulique et une suspension arrière à ressort, garantissant un confort optimal sur tous types de terrains.

Les pneus auto-réparants de 10 pouces, sans chambre à air, réduisent les risques de crevaison jusqu'à 4 mm.

La Max G2 est équipée d'un frein à tambour à l'avant et d'un frein électronique à l'arrière pour une double sécurité. La technologie antidérapante TCS améliore la traction sur les surfaces glissantes ou le gravier.

La trottinette dispose également de clignotants intégrés à l'avant et à l'arrière, ainsi que d'un éclairage LED comprenant un phare avant de 2,1 W et un feu arrière faisant office de feu de freinage.

L'application Segway-Ninebot permet de verrouiller et déverrouiller facilement la trottinette, de surveiller les performances en temps réel et de vérifier l'autonomie restante. De plus, la compatibilité avec Apple Find My permet de localiser la trottinette via le réseau Find My sur les appareils iOS.

Le système avancé de gestion de la batterie (BMS) de Segway-Ninebot assure sept protections, y compris contre les courts-circuits, la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.

La trottinette électrique Segway-Ninebot Max G2 est proposée à 504,65 € avec le code FRBS80 sur AliExpress et livraison gratuite depuis la France. Si ce code ne marche plus, vous pouvez utiliser les autres disponibles, à retrouver dans notre article spécial offres avant-première de la rentrée AliExpress.

Enfin, on termine avec le Xiaomi 14 - 512 Go.

Il est doté d'un cadre ultra-fin de 1,61 mm et d'un écran AMOLED LTPO 1,5K de 6,36 pouces avec une résolution de 2670 x 1200 pixels. La technologie AdaptiveSync Pro permet un taux de rafraîchissement dynamique de 1 à 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile pouvant atteindre 240 Hz, ajustable selon le contenu affiché. Il est compatible avec les technologies HDR Pro, Dolby Vision, et HDR10+ et peut afficher 68 milliards de couleurs avec une gamme de couleurs DCI-P3.

L'objectif Summilux, inspiré des objectifs haute vitesse, capture une grande quantité de lumière en basse lumière, avec des couleurs, un contraste et une résolution exceptionnels. Grâce à sa grande ouverture de ƒ/1,6, le Xiaomi 14 capture des images lumineuses avec un temps d'exposition réduit.

Le système d'imagerie couvre des distances focales allant de 14 mm à 75 mm, permettant des prises de vue impeccables à toute distance, et trois objectifs garantissent des résultats spectaculaires. Le mode portrait Leica produit un effet bokeh digne d'un reflex numérique.

Chaque microphone, avec une réduction de bruit exceptionnelle de 62 dB, fait partie d'un réseau de 4 microphones qui capturent le son en trois dimensions.

La nouvelle architecture 1+5+2 améliore les performances du CPU de 32 %, tandis que celles du GPU augmentent de 34 %.

Le système de refroidissement innovant, trois fois plus efficace que les systèmes traditionnels, évite toute surchauffe et le smartphone offre également 12 Go de RAM LPDDR5X.

Le Xiaomi 14 modèle 512 Go est à 682,09 € avec le code FRBS80 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France. N'oubliez pas que d'autres codes sont disponibles sur AliExpress si celui-ci ne marche plus. Le prix officiel du smartphone s'élève à 1 101,90 €.



