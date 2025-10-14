Déshumidificateur Solayce PD16R-02EE

Il est doté d’un réservoir d’eau de 3,2 litres, assurant une déshumidification efficace sans vidange fréquente, idéale pour les pièces jusqu’à 40 m². Lorsque le réservoir est plein, l’appareil s’éteint automatiquement afin d’éviter le gaspillage d’énergie. Il ajuste également ses paramètres en fonction du taux d’humidité ambiant pour prévenir la formation de moisissure.

Son écran tactile offre une interface simple et fluide pour accéder facilement à toutes les fonctions. Deux modes de drainage sont disponibles : un drainage continu grâce à un tuyau PVC de 1 mètre ou un drainage manuel.

Le contrôle précis de l’humidité et la minuterie réglable de 1 à 24 heures permettent d’adapter le fonctionnement du déshumidificateur à vos besoins et à votre rythme quotidien.

Facile à déplacer, il est équipé de roues omnidirectionnelles et sa conception innovante à rabat, réglable à 90°, aide à réduire l’accumulation de poussière et limite la prolifération bactérienne.

Retrouvez le déshumidificateur Solayce PD16R-02EE 119 € grâce au code NNNFRSPD16 sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.



À retrouver également en promotion :

Google Pixel Buds Pro - Charbon à 99,23 € soit -57% (vendeur partenaire Fnac) (Bluetooth 5.0, réduction de bruit active, autonomie 31h, recharge sans fil, mode Transparence...)

Et enfin, ne manquez pas non plus notre top 3 des promos d'aujourd'hui (projecteur Xgimi HORIZON Pro 4K, PC portable Lenovo LOQ 15IRX10 et friteuse à air Ninja FlexDrawer), les offres des Jours Marquants AliExpress ou encore notre présentation des nouveaux écouteurs Openwear Stereo Pro de Xiaomi.