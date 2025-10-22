Aspirateur robot laveur Roborock Q7 L5

Grâce à sa puissance d’aspiration HyperForce de 8000 Pa, il est capable d’éliminer les poils d’animaux incrustés, les poussières tenaces et les débris logés dans les moindres recoins de vos sols ou tapis.

Son système anti-enchevêtrement double combine une brosse principale JawScrapers Comb et une brosse latérale en arc pour capturer efficacement les cheveux sans risque d’enroulement.

Grâce à la navigation LiDAR de précision, l’appareil scanne votre intérieur à 360° et cartographie chaque pièce en temps réel, mémorisant jusqu’à quatre étages et adaptant son trajet à chaque type de surface pour un résultat optimal. Alliant aspiration et lavage, il dispose d’un réservoir d’eau de 270 ml couvrant jusqu’à 210 m² par remplissage et offre une autonomie de 150 minutes, de quoi nettoyer 170 m² en une seule charge.

L’application Roborock permet un contrôle intelligent et intuitif, avec la possibilité de personnaliser les programmes, les cartes et les modes de nettoyage. Le Roborock Q7 L5 est également compatible avec Alexa et Google Home, offrant un pilotage complet à la voix.

Le Roborock Q7 L5 est disponible en blanc à 129,99 € au lieu de 179,99 €, soit une remise de 28 % sur Amazon.

À retrouver également en promotion en ce moment :

Et pour terminer, il y a d'autres bons plans qui vous attendent aujourd'hui :