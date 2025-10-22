Graveur laser Mecpow M1 5W

Le Mecpow M1 permet de travailler facilement plus de 300 matériaux différents grâce à sa compatibilité avec les lasers à diode de 3,5W et 5W. Son module de 5W découpe sans effort du contreplaqué de 3 mm et du pin de 5 mm, tandis que le module laser infrarouge de 1,2W, disponible en option, offre la possibilité de graver sur une grande variété de métaux. Sa vitesse de gravure pouvant atteindre 10 000 mm/min assure un travail rapide et précis, idéal pour les projets exigeants.

Certifié conforme aux normes de sécurité laser de classe 1 de la FDA, le Mecpow M1 dispose d’un capot de protection entièrement fermé qui filtre 99 % de la lumière laser et bloque la fumée, garantissant une utilisation sûre sans lunettes de protection. Il peut être équipé d’un ventilateur et d’un extracteur de fumée vendus séparément, réduisant efficacement les odeurs et les émanations.

Pré-assemblé et prêt à l’emploi, le M1 est particulièrement adapté aux débutants. Les paramètres sont déjà optimisés pour de nombreux matériaux, ce qui facilite grandement la prise en main. Quatre boutons simples permettent de contrôler les fonctions essentielles sans effort.

Polyvalent et évolutif, il est également compatible avec le rouleau rotatif G3 Pro ou G5, permettant la gravure sur des métaux, des objets courbes ou cylindriques comme des bouteilles, des verres ou des vases.

Le graveur laser Mecpow M1 5W est disponible à 129 € grâce au code NNNFRMM1 sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Robot tondeuse sans fil Dreame A1 Pro

Grâce à la technologie OmniSense, la configuration du robot tondeuse A1 Pro se fait en toute simplicité. La pelouse est cartographiée et les zones de tonte se personnalisent directement depuis l’application.

La gestion des zones est entièrement automatisée. Les routines de tonte ne nécessitent plus de surveillance constante : qu’il s’agisse de lancer une tonte en temps réel, de programmer un passage à l’avance, de définir des zones à tondre ou à éviter, ou encore de créer des zones temporaires, tout se contrôle aisément via l’application Dreamehome.

Grâce à son système d’évitement d’obstacles 3D omnidirectionnel, l’A1 Pro détecte et contourne les objets présents sur son trajet. La technologie de cartographie par nuage de points 3D et les algorithmes intelligents garantissent une tonte précise, fluide et sécurisée, même dans les environnements complexes.

Ses roues tout-terrain assurent une traction puissante sur les surfaces inégales et dans des conditions météorologiques difficiles, maintenant des performances optimales quelles que soient les circonstances.

L’A1 Pro adopte une trajectoire de tonte en U, spécialement conçue pour offrir une couverture homogène.

Le robot tondeuse Dreame A1 Pro est en promotion à 999 € au lieu de 1 599 € (prix officiel), soit une remise de 38 % sur Amazon.

Écran PC gaming MSI MAG 274QF

Le MSI MAG 274QF est un moniteur de 27 pouces offrant une résolution Wide Quad HD de 2560 x 1440 pixels pour une image nette et détaillée. Doté d’une dalle LCD Rapid IPS au format 16:9, il garantit des couleurs précises et des angles de vision larges de 178° aussi bien à l’horizontale qu’à la verticale. Son taux de rafraîchissement maximal de 180Hz et son temps de réponse ultra-rapide de 0,5 ms (GTG) assurent une fluidité exceptionnelle.

L’écran bénéficie d’un traitement antireflet pour un confort visuel optimal, même dans les environnements lumineux. Avec une luminosité typique de 250 cd/m² et un taux de contraste de 1000:1 (jusqu’à 100 000 000:1 en dynamique), il offre un rendu équilibré entre profondeur des noirs et éclat des couleurs.

Le MSI MAG 274QF prend en charge la technologie HDR et affiche jusqu’à 1,07 milliard de couleurs avec une couverture de 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3, 124 % du sRGB et 93 % de l’Adobe RGB, garantissant une reproduction fidèle et riche pour le contenu multimédia ou la création visuelle.

Vous pouvez retrouver l'écran MSI MAG 274QF à 139,99 € grâce au code RAKUTEN10 sur Rakuten en ce moment (+ 6 € offerts sur la cagnotte, vendeur Boulanger).



