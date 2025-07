On commence avec l'enceinte sono JBL PartyBox 710.

Conçue pour résister aux éclaboussures (IPX4) et délivrant jusqu’à 800 W RMS de puissance, elle diffuse un son JBL Original Pro immersif, parfait pour transformer n’importe quel lieu en piste de danse.

Grâce à ses deux woofers de 8 pouces et ses tweeters de 2,75 pouces, elle offre une restitution audio précise et percutante. Ses effets lumineux synchronisables avec la musique (stroboscopes, vagues, impulsions) apportent une véritable touche de spectacle à vos fêtes. Vous pouvez tout contrôler facilement via les commandes sur le dessus ou depuis l'application mobile PartyBox.

L'enceinte est également dotée d’une poignée ergonomique et de roulettes robustes. Connectez-vous en Bluetooth 5.1, branchez un micro ou une guitare, ou combinez deux enceintes PartyBox 710 avec le mode True Wireless Sound pour encore plus de puissance.

Retrouvez l'enceinte de fête JBL PartyBox 710 à 584,10 € grâce au code AUDIO10 jusqu'à ce soir minuit chez Boulanger (PRC 799 €).



