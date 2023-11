Commençons par l'aspirateur robot Roborock Q7 Max +. Il propose les fonctionnalités phares de la série Q en version améliorée. Avec une puissance d’aspiration maximale de 4200 Pa, vous pouvez facilement éliminer la saleté sur les tapis et même dans les fissures du sol.

Le Q7 Max + est doté de la navigation laser LiDAR pour un nettoyage précis et personnalisé qui recréera le modèle de votre maison, détectera les objets fixes et analysera les obstacles (stockage jusqu’à 4 cartes).

Vous avez un contrôle total grâce à l'application qui vous permet entre autres de démarrer ou d'arrêter l'appareil, de nettoyer de manière sélective et par zone, de mettre en place un mur virtuel pour l'empêcher d'accéder à certains endroits, de vérifier le niveau de la batterie ou de connaître l’état du nettoyage.

Son large bac à poussière de 2,5 L lui permet de tenir jusqu'à 7 semaines et son vidage est automatique.

Le Q7 Max + est fourni avec une brosse flottante multidirectionnelle pour un nettoyage au plus près du sol et en profondeur même sur des surfaces inégales, et d'une nouvelle brosse en caoutchouc plus durable et résistante.

Une sécurité enfants et animaux est également disponible et le robot est compatible avec Alexa et Google Assistant.

L'aspirateur robot Roborock Q7 Max + est en réduction à 399 € au lieu de 439 €, soit une remise de 9% sur Cdiscount. La livraison est offerte.

