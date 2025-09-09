Direction Cdiscount aujourd'hui, où plusieurs opérations spéciales vous attendent à l'occasion de cette période de rentrée :
- Opération PC portables : 100 € offerts dès 499 € d’achat avec le code PC100499 - prolongée jusqu’au 15 septembre
- Opération Apple : -50 € dès 599 €d'achat avec le code APPLE50D599 - prolongée jusqu’au 12 septembre
- Opération Moulinex / Seb / Tefal : 10% de remise avec le code 10SEB - jusqu’au 15 septembre
- Opération Shark / Ninja : -10% dès 149 € d’achat avec le code NINJA10D149
- Opération aspiration : jusqu'à -30% sur une sélection d'aspirateurs
- Opération LEGO : -20% de remise pour les membres CDAV avec le code 20LEGOCDAV
TOP 10 Cdiscount de la semaine
- AirPods 4 (sans ANC) à 119 € soit -13% (et prix officiel 149 €)
- Pack Blackview Tab 16 Pro 256 Go + Airbuds 8 à 171,99 € soit -36% (11" IPS FHD+, 7700 mAh, charge rapide 18W, jusqu'à 24 Go de RAM, stockage extensible jusqu'à 1 To, 13MP + 8MP, prise en charge Widevine L1...)
- Trottinette électrique iScooter i9 à 184,99 € (prix officiel 269 €) (350W, pneus 8,5", autonomie 30 km, max 25 km/h, frein électronique + frein à disque, feu arrière de freinage...)
- SSD interne Crucial P510 PCIe Gen4 NVMe M.2 - 2 To à 189,99 € soit -15% (jusqu'à 11000 Mo/s)
- Grill d'intérieur et friteuse Ninja Foodi Max AG551EU à 219,99 € (prix officiel 279,99 €) + -10% avec le code NINJA10D149 (6 programmes de cuisson, jusqu'à 260°C, thermosonde intégrée, 2460W, 32 x 22 cm)
- Machine espresso automatique avec broyeur Delonghi Magnifica S ECAM22.140.B à 279,99 € soit -30% + 2 tasses espresso double paroi offertes + 20% remboursés par Delonghi jusqu'au 14/09 (2 tasses, mousseur à lait, programmes automatiques de rinçage et de détartrage, température réglable...)
- Écran PC gaming incurvé Samsung Odyssey G5 à 287,30 € soit -21% (34" UWQHD 3440 x 1440, dalle VA, 165Hz, 1ms, courbure 1000R, 250 cd/m2, 2500:1, FreeSync Premium)
- Aspirateur balai sans fil Shark IW3612EU à 299 € soit -25% + -10% avec le code NINJA10D149 (240W, vidage automatique, réservoir 2L, 3 modes d'aspiration, anti-emmêlement, manche flexible, détection saleté / sol / bords / luminosité, autonomie jusqu'à 1h...)
- PC portable Asus Vivobook 15 OLED S1505 à 499,99 € avec le code PC100D499 (15,6" FHD, Ryzen 5 7430U, RAM 16 Go, SSD 1 To, sans Windows)
- TV QLED Hisense 75E7NQ - 75" à 699,99 € (-27%)
Et retrouvez aussi notre top 3 des promos de la journée (station d'alimentation FOSSiBOT F1200, casque sans fil Sony WH-CH720N et HUAWEI Watch GT 5 Ultimate Fashion Edge) ainsi que notre sélection de PC portables à prix réduit sur Amazon !