On démarre avec le Nubia Z60 Ultra 256 Go.

Il embarque un écran AMOLED flexible de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, utilisant la technologie BOE Q9+ pour des couleurs plus vives, une luminosité renforcée et une meilleure stabilité des couleurs.

Son cadre central en métal de qualité aérospatiale et ses boutons coulissants personnalisables assurent une prise en main fluide et intuitive, offrant un accès rapide à cinq fonctions essentielles : prise de photo, mode silencieux, enregistrement, lampe de poche et espace de jeu.

Grâce au système d'imagerie NEOVISION, qui intègre des algorithmes avancés et des optimisations de traitement d’image, le Z60 Ultra capture des clichés d'une grande qualité.

Il est équipé de trois caméras principales haute définition, dont un capteur Sony IMX800 de 50 MP offrant une clarté exceptionnelle. Son objectif ultra grand-angle de 18 mm permet de capturer des paysages étendus ou des détails précis en 50 MP avec une fonction macro polyvalente. En complément, on trouve une caméra frontale sous-écran OIS de 12 MP.

Animé par la puce Snapdragon 8 Gen 3, le smartphone bénéficie de performances CPU et GPU considérablement améliorées, avec une gestion optimisée de l'énergie. La technologie Syncmind 6.0 ajuste intelligemment les ressources pour garantir une fluidité maximale en toute situation.

Il est également doté de 12 Go de RAM LPDDR5X pour une utilisation ultra-réactive.

Avec sa batterie de 6 000 mAh et sa charge rapide de 80 W, le Z60 Ultra assure une autonomie prolongée et une recharge rapide. Conçu pour durer, il bénéficie de la certification IP68, offrant une résistance accrue à l’eau et à la poussière.

Le Nubia Z60 Ultra 256 Go est disponible en noir à 483,99 € sur AliExpress, soit une remise de 35 % par rapport à son prix officiel de 749 €. La livraison depuis l'Espagne est offerte.

Le smartphone est également disponible en version 16 + 512 Go en noir à 548,99 € (prix officiel 899 €) et en version 16 Go + 1 To en noir à 625 €.



