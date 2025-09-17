On commence ce spécial SSD 1 To avec le ORICO OSC M.2 PCIe Gen4 NVMe avec dissipateur.

Il offre des vitesses de lecture allant jusqu’à 7 450 Mo/s et d’écriture jusqu’à 6 600 Mo/s, assurant un accès instantané aux jeux et aux vidéos 4K pour un gaming fluide et une création de contenu ultra-efficace (non compatible PS5).

Sa technologie exclusive de refroidissement Hydrogel, combinant un gel auto-absorbant et un dissipateur en aluminium aérospatial, améliore l’efficacité thermique de 50 %, garantissant une stabilité optimale même sous forte charge. Équipé de puces NAND TLC de haute qualité, il assure une durabilité et une conservation des données à long terme, même en cas d’utilisation intensive.

Sa compatibilité étendue avec Windows, Linux et macOS lui permet de fonctionner parfaitement sur tous les environnements.

Retrouvez le SSD ORICO OSC avec dissipateur à 74,99 € au lieu de 85,99 €, soit une remise de 13 % sur Amazon.

Les SSD suivants sont également en promotion en ce moment :

