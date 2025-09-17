Station d'alimentation portable Ampace Andes 1500

Elle dispose de 13 ports capables de délivrer jusqu’à 3 600 W, ce qui lui permet d’alimenter 99 % des appareils électroménagers. Grâce à la technologie A-Boost, elle se recharge à 100 % en seulement 55 minutes.

L’Andes 1500 est équipée de batteries LiFePO4, réputées pour leur sécurité, leur fiabilité et leur résistance à la chaleur. Elle intègre en outre la technologie SiCPrime, qui assure un cycle de vie impressionnant de 6 000 charges tout en optimisant le rendement en réduisant les pertes d’énergie et la génération de chaleur. Sa sécurité est renforcée par un système de gestion de batterie (BMS) complet, protégeant contre la surchauffe, la surtension, les courts-circuits et la surcharge.

Enfin, l’appareil peut être contrôlé à distance via l'application et propose quatre modes d’éclairage : LED, lumière d’ambiance, SOS et signal Morse.

Vous pouvez retrouver l'Ampace Andes 1500 à 469 € grâce au code 25SUPER3 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne (prix officiel 799 €).

Aspirateur robot Xiaomi X10

Doté d’une puissance d’aspiration de 5 200 Pa et de 16 capteurs (dont six spécifiquement dédiés à la détection des obstacles et des tapis) il adapte son fonctionnement pour aspirer efficacement toutes les surfaces. Son réservoir à poussière de 400 ml et son réservoir d’eau de 200 ml sont gérés électroniquement afin de protéger vos sols.

Sa station d’accueil multifonction assure un vidage automatique grâce à un sac collecteur de 2,5 L, offrant ainsi jusqu’à deux mois de nettoyage sans intervention.

Avec sa batterie Li-ion de 5 200 mAh, il offre jusqu’à trois heures d’autonomie et retourne automatiquement à sa base une fois sa mission accomplie. Sa navigation LDS associée à un capteur laser lui permet de cartographier votre intérieur avec précision, que ce soit de jour ou de nuit.

Entièrement contrôlable via l’application Mi Home/Xiaomi Home, il est également compatible avec Google Assistant et Alexa, pour un pilotage à distance et des scénarios de nettoyage personnalisés.

L'aspirateur robot Xiaomi X10 est disponible à 160,99 € grâce au code FAFR20 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France (prix officiel 299,99 €).

Écouteurs Bluetooth Bose QuietComfort Ultra

Grâce à la technologie CustomTune, les écouteurs analysent la morphologie de vos oreilles afin d’adapter le son de manière totalement personnalisée.

Ils intègrent trois modes de réduction active du bruit pour répondre à chaque situation : le mode Quiet, idéal pour travailler ou se détendre en silence, le mode Aware, qui laisse filtrer les sons environnants pour rester attentif à ce qui vous entoure, et le mode Immersion, conçu pour offrir une isolation sonore maximale et une expérience d’écoute intense.

Les QuietComfort Ultra offrent jusqu’à six heures d’autonomie, ramenées à quatre heures en mode Immersion, tandis qu’une charge rapide de vingt minutes permet de récupérer deux heures supplémentaires d’écoute.

Les micros à réduction de bruit intégrés garantissent des appels d’une clarté exceptionnelle, et les commandes tactiles intuitives facilitent le contrôle du volume, de la lecture, des appels et des différents modes d’écoute.

Vous pouvez obtenir les Bose QuietComfort Ultra en noir ou blanc à 132,99 € avec le code FRFS13 sur AliExpress en ce moment, avec expédition gratuite depuis la France (prix officiel 299,95 €).



