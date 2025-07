Voici tout d'abord le SSD interne Samsung 990 EVO Plus 1 To.

Avec une interface PCIe 4.0 x4 (également compatible PCIe 5.0 x2) et la norme NVMe 2.0, il peut atteindre des vitesses fulgurantes de 7 150 Mo/s en lecture et 6 300 Mo/s en écriture séquentielle, soit jusqu’à 45 % plus rapide que la génération précédente. Idéal pour les charges intensives comme le gaming, la création de contenu ou le multitâche avancé.

Le cache tampon de 1 To associé à la technologie Intelligent TurboWrite 2.0 permet de maintenir des performances stables même lors de transferts prolongés. Grâce à son contrôleur en nickel optimisé, le 990 EVO Plus est aussi 73 % plus économe en énergie par watt comparé au 970 EVO Plus, parfait pour les laptops ou les systèmes orientés efficacité énergétique.

Vous pouvez retrouver le Samsung 990 EVO Plus 1 To à 75,99 € au lieu de 119,84 €, soit une remise de 36 % sur Cdiscount.





Et voici quelques autres modèles de SSD 1 To à prix réduit en ce moment :

