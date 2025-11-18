Casque Bluetooth Bowers & Wilkins Px7 S2e

Il offre un audio haute résolution grâce à un traitement 24 bits, complété par de puissants transducteurs inclinés de 40 mm et la prise en charge du Qualcomm aptX Adaptive. Sa réduction de bruit avancée peut être activée ou désactivée selon l’environnement, et ses six microphones assurent une écoute stable ainsi qu’une excellente qualité d’appel, peu importe l’endroit.

Le casque combine un DSP 24 bits et des haut-parleurs de 40 mm placés avec précision, assurant une restitution sonore maîtrisée.

Pensé pour un usage prolongé, le Px7 S2e combine confort et autonomie de 30 heures afin de vous accompagner toute la journée.

Vous pouvez retrouver le Bowers & Wilkins Px7 S2e à 237,49 € et en plusieurs coloris en ce moment sur Amazon (prix officiel 329 €).

Chaise de bureau gaming Razer Tarok Essentials X Cloth

Dotée d'une structure entièrement métallique, elle intègre des coussins en mousse recouverts de tissu, assurant un bon maintien même lors d’utilisations prolongées. Le mécanisme d’inclinaison peut être verrouillé en position droite pour jouer ou travailler dans une posture stable, tandis que les accoudoirs 1D, rembourrés et revêtus d’un matériau souple, permettent d’ajuster facilement la hauteur selon la position choisie.

La chaise est fabriquée avec un tissu résistant sur une mousse moulée de haute densité, garantissant un toucher agréable et une meilleure respirabilité grâce à un motif discret facilitant la circulation de l’air.

Sa base renforcée, associée à un vérin à gaz de classe 4 offrant 100 mm de réglage en hauteur, assure un bon niveau de stabilité et permet à chacun de trouver la position adaptée. Les grandes roues XL de 60 mm, recouvertes de polyuréthane, assurent une glisse fluide sur différents types de sols et résistent durablement à l’usure.

La chaise Razer Tarok Essentials X Cloth est en promotion à 149,99 € au lieu de 249,99 €, soit une remise de 40% sur la Fnac en ce moment.

Projecteur ETOE Seal Pro (version améliorée)

Le ETOE Seal Pro est un projecteur compact Full HD 1080p conçu pour offrir une expérience de streaming simple et de haute qualité. Certifié Netflix et équipé de Google TV, il permet d’accéder immédiatement à l’ensemble des principales plateformes, le tout avec une navigation fluide et un pilotage vocal via Google Assistant. Son moteur optique entièrement scellé évite l’intrusion de poussière et garantit des années d’utilisation sans entretien.

Avec sa luminosité de 1300 lumens ANSI (au lieu de 1000 sur la version précédente) et sa résolution native 1080p, il affiche une image nette, colorée et parfaitement adaptée aussi bien aux pièces sombres qu’aux environnements plus éclairés. La mise au point automatique, la correction trapézoïdale et le zoom numérique facilitent grandement l’installation, permettant d’obtenir rapidement une image bien cadrée depuis différents angles.

La partie audio est assurée par deux haut-parleurs de 10 W compatibles Dolby Audio, offrant un son clair et ample, avec plusieurs modes d’écoute et la possibilité de personnaliser son rendu. Le Wi-Fi double bande (2,4G / 5G) et le Chromecast intégré permettent de diffuser facilement le contenu d’un smartphone, d’un PC ou d’une tablette.

Robuste et conçu pour durer, le Seal Pro bénéficie d’une durée de vie annoncée de plus de 30 000 heures.

Le ETOE Seal Pro est disponible à 259 € grâce au code NNNFRSEALP1 sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.



