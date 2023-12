Commençons par le pack mini vidéoprojecteur Samsung The Freestyle 2ème génération SP-LFF3 + batterie nomade + étui protecteur + coque souple.

Compact et léger, ce petit projecteur nomade s'adapte à tout et est très polyvalent : il est inclinable à 180° pour trouver l'angle de vision parfait et peut projeter de 30 jusqu'à 100 pouces.

La qualité d'image Full HD, le HDR avec ses couleurs vives et contrastées et le son à 360° vous offrent une expérience immersive digne d'un cinéma.

Le vidéoprojecteur fait automatiquement la mise au point pour obtenir une image nette en quelques secondes et est capable de redresser l'écran s'il est posé sur une surface irrégulière.

Grâce à Smart Edge Blending, il est maintenant possible d'appairer deux The Freestyle et de projeter jusqu'à 160 pouces.

Vous pouvez diffuser du contenu directement depuis votre téléphone avec l'application SmartThings pour Android et iOS, ou AirPlay 2 pour les appareils Apple.

Le pack mini vidéoprojecteur Samsung The Freestyle 2ème génération SP-LFF3 + batterie nomade + étui protecteur + coque souple est en réduction à 799 € au lieu de 999 €, soit 20% de remise sur Boulanger. La livraison standard est offerte.





