On commence avec le vélo électrique Ridstar Q20.

Équipé d'un moteur de 500 W, d'une batterie amovible de 48V 15Ah, de pneus de 20 pouces et atteignant une vitesse maximale de 30 km/h, il offre une puissance fluide pour gravir des montées et traverser des terrains difficiles, tout en garantissant une autonomie jusqu'à 80 km en mode électrique pur.

Le système de freinage à disque mécanique assure une excellente puissance de freinage, offrant un contrôle accru sur différents types de surfaces.

Grâce à un temps de charge de seulement 5 à 7 heures, le Q20 est rapidement prêt à reprendre la route.

Retrouvez le vélo électrique Ridstar Q20 à 833,99 € grâce au code PIXDAYS35 sur Pixmania avec frais de livraison offerts.





