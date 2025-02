On commence avec la trottinette électrique Segway-Ninebot KickScooter F2 Pro E.

Avec une autonomie de 55 km et une vitesse de pointe de 25 km/h, elle vous permet de parcourir de longues distances en toute tranquillité. Pour une sécurité renforcée, elle intègre des clignotants avant et arrière commandés directement depuis le guidon.

Son moteur sans balais de 450 W (900 W en crête) garantit des performances optimales, même en montée, avec une capacité d’inclinaison allant jusqu’à 22 %.

Les pneus sans chambre à air de 10 pouces autocicatrisants, dotés d’une couche de gel anti-crevaison, absorbent efficacement les chocs et assurent une meilleure adhérence sur routes accidentées. La suspension à ressort avant améliore encore le confort en absorbant les irrégularités du terrain.

Équipée d’un double système de freinage (frein à disque avant et frein E-ABS arrière), la F2 Pro E assure un freinage réactif et progressif. Son système de contrôle électronique TCS (Traction Control System), inspiré de l’automobile, optimise la stabilité et réduit les risques de glissade sur sol humide.

Pour une visibilité accrue, elle dispose de feux avant et arrière à LED, d’un feu stop et de réflecteurs certifiés E-MARK.

Avec ses trois modes de conduite (Eco, Drive, Sport) et un mode Marche, elle s’adapte à tous les besoins. Son écran LED fournit en temps réel les informations essentielles (vitesse, mode, niveau de batterie).

Sa batterie lithium 36V – 12800 mAh (460 Wh) se recharge en environ 8 heures, et le système BMS optimise l’autonomie tout en protégeant contre la surcharge et les courts-circuits.

La F2 Pro E embarque également un klaxon électronique haute intensité faisant office d’alarme antivol, une connexion Bluetooth avec l’application mobile pour surveiller l’état de la trottinette ainsi qu'une compatibilité avec le réseau Apple Find My, permettant de la localiser facilement via un appareil iOS.

Retrouvez la trottinette électrique Segway-Ninebot F2 Pro E en promotion à 499,99 € en ce moment sur Cdiscount, soit une remise de 22 % par rapport à son prix officiel de 649 €.

