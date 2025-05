L'univers persistant de Star Citizen, projet titanesque au financement participatif record, est de nouveau secoué par une controverse qui a mis le feu aux poudres au sein de sa communauté passionnée. En cause : l'introduction récente d'améliorations de vaisseaux, les "flight blades", initialement proposées à la vente uniquement contre de l'argent réel. Une démarche qui a immédiatement soulevé des accusations de "pay-to-win" et contraint le développeur, Cloud Imperium Games (CIG), à une communication de crise.

Les "flight blades" : la goutte d'eau qui fait déborder le cockpit ?

Les "flight blades" sont des composants conçus pour améliorer les performances des vaisseaux des joueurs, notamment leur vitesse ou leur manœuvrabilité, offrant un avantage tangible en jeu. Le cœur du problème a éclaté lorsque ces objets, dont le prix pouvait varier de quelques dizaines à plus de quarante dollars, ont été mis en vente sur la boutique officielle avant même d'être accessibles via la monnaie du jeu, l'aUEC. Pour une partie de la communauté, déjà échaudée par un développement qui s'étend sur plus d'une décennie sans date de sortie pour une version 1.0, cette initiative a été perçue comme une dérive inacceptable vers des mécaniques "pay-to-win". Des joueurs ont notamment pointé du doigt le fait que ces "flight blades" auraient été délibérément absentes des phases de test publiques (PTU) pour apparaître soudainement en boutique avec le lancement d'un patch, afin de maximiser les ventes en jouant sur la peur de manquer quelque chose ("FOMO") durant des événements en jeu comme Invictus. La grogne a été suffisamment véhémente pour que CIG réagisse sur Star Citizen.

Cloud Imperium Games rétropédale et promet des changements

Face à cette levée de boucliers, Cloud Imperium Games a publié une déclaration pour tenter d'apaiser les esprits. Tyler "Zyloh-CIG" Witkin, communiquant pour le studio, a admis que l'entreprise avait "raté une étape" dans sa précipitation, soulignant un rythme de développement accéléré avec "11 patchs cette année au lieu de 4". Concernant les fameuses "flight blades", la promesse est désormais claire : "les nouvelles Flight Blades seront accessibles avec des aUECs dans notre prochain patch en juin." Plus significatif encore pour l'avenir, CIG s'engage : "pour les futurs ajouts de kits de gameplay, nous nous assurerons que ces objets soient obtenables en jeu dès le premier jour où ils apparaissent sur la boutique." Le studio a rappelé que sa philosophie était de permettre aux joueurs de soutenir le projet financièrement s'ils le souhaitent, mais que cela ne devait jamais être une obligation pour progresser ou accéder au contenu. "Le choix a toujours été et devrait toujours être le vôtre," a affirmé CIG, concluant par des remerciements à la communauté pour sa passion et ses retours, même les plus critiques : "Nous vous entendons, et nous prenons tout cela à cœur." En conséquence, l'introduction des flight blades a été repoussée à ce patch de juin.

Une communauté sceptique face aux excuses et à l'avenir du financement

Malgré ces annonces, la réponse de nombreux joueurs sur les forums officiels de Star Citizen est restée teintée d'un profond scepticisme. Beaucoup perçoivent la déclaration de CIG comme une "non-excuse" ou un simple "pansement" destiné à calmer la tempête sans s'attaquer au problème de fond : la tendance croissante à vendre des objets ayant un impact direct sur le gameplay. Un joueur, cité sous le pseudonyme SaltEMike, estime ainsi : "Ceci est un pansement pour calmer les gens, mais le problème de fond ici est que vous continuez à vendre de plus en plus d'objets dans le jeu qui ont un impact plus large sur ce qu'un joueur ferait au quotidien." D'autres expriment un manque de confiance dans les promesses du studio, rappelant des décisions passées jugées défavorables à l'expérience de jeu au profit du financement à court terme. La question de la monétisation d'un projet qui a déjà levé plus de 800 millions de dollars sans date de sortie tangible reste un sujet sensible pour une partie de sa base de joueurs, certains appelant même à "voter avec son portefeuille". L'avenir dira si Cloud Imperium Games parviendra à regagner pleinement la confiance de sa communauté avec ce changement de cap annoncé.