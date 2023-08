L'engouement autour de Starfield, le jeu tant attendu de Bethesda, continue de croître à mesure que les premières informations et spoilers font surface. Cependant, l'un des sujets les plus discutés récemment est l'écran d'accueil du jeu, qui a suscité des débats passionnés et des réactions variées. Bethesda a rapidement répondu aux critiques pour éclaircir les choses.

Un écran d'accueil épuré : symptôme d'un développement précipité ?

Les discussions ont commencé lorsque Mark Kern, un vétéran de l'industrie du jeu vidéo ayant travaillé sur des titres tels que World of Warcraft et Diablo 2, a exprimé son opinion sur Twitter. Il a remis en question le design épuré de l'écran d'accueil de Starfield, suggérant que cela pourrait être le signe d'un développement hâtif ou d'une équipe peu soucieuse de la qualité.

L'écran d'accueil d'un jeu peut en effet donner des indications sur la qualité du développement et l'attention accordée par l'équipe au détail.

Une réponse de la communauté et de Bethesda

La réaction à la déclaration de Kern a été rapide et variée. Certains internautes ont accusé Kern de chercher à susciter l'engagement en générant des controverses pour profiter du nouveau système de rémunération de Twitter. Cependant, Pete Hines, directeur de publication chez Bethesda, est intervenu pour mettre les choses au clair.

Hines a souligné que le design de l'écran d'accueil reflète le style que Bethesda a maintenu depuis des années, et que cette conception a été décidée consciemment par l'équipe de développement.

Une question de perspective professionnelle

La réaction à la déclaration de Kern a soulevé des questions plus larges sur la critique constructive dans l'industrie du jeu vidéo. Certains estiment que remettre en question le travail d'autres développeurs sur la base de ses propres opinions est peu professionnel, surtout entre vétérans du milieu.

L'argument central est que l'équipe de développement de Starfield a conçu l'écran d'accueil en suivant leurs propres intentions et en accord avec le style de la franchise Bethesda.