Starfield, le premier grand jeu de cette rentrée 2023, est presque prêt à être lancé. Malgré quelques inquiétudes liées au Community Patch, un mod visant à corriger les bugs et problèmes techniques non résolus à temps, le lancement devrait se passer au mieux. En attendant, l'éditeur a une nouvelle excitante pour son futur space opera. Restez à l'écoute !

Pas de retard à craindre pour Starfield. Plus de cinq ans après son annonce, le jeu est sur le point d'arriver en exclusivité sur Xbox Series X|S et PC. Un moment attendu avec impatience par les fans de Bethesda et les propriétaires de la console nouvelle génération de Microsoft. Ceux qui ont déjà précommandé le jeu en version numérique devront faire preuve de patience. Starfield sera imposant sur Xbox Series : 125 Go ! Autrement dit, l'espace de stockage de la Series S, qui offre désormais 364 Go pour les installations de jeux, va être limité après l'arrivée de Starfield.

Cependant, il y a une excellente nouvelle pour ceux ayant une connexion Internet plus lente. Le prétéléchargement du jeu a débuté ce jeudi 17 août sur les deux consoles. En revanche, pour les joueurs PC, ce ne sera possible que 48 heures avant la sortie, soit le 30 août. Le prétéléchargement permet d'obtenir les fichiers du jeu depuis les serveurs et de les installer. Bien entendu, les jeux restent verrouillés jusqu'à la date de sortie officielle.

Si la récupération de Starfield est possible, c'est parce qu'il est en version gold, ce qui signifie que son développement est terminé. Bethesda peut désormais produire les copies physiques pour les différents revendeurs. "Préparez-vous au décollage. #Starfield est maintenant gold ! Les prétéléchargements commenceront demain sur Xbox X|S et Windows PC et le 30 août sur Steam", a annoncé l'éditeur sur Twitter.

Si vous jouez sur PC, n'hésitez pas à consulter les configurations recommandées pour une expérience 4K sans compromis.