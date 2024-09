Au rêve d'Elon Musk de bâtir Starlink, une constellation de satellites de communication en orbite basse, s'opposent les désagréments du déploiement de milliers de satellites dans l'espace proche de la Terre.

La première génération de satellites a beaucoup fait parler d'elle pour ses traînées lumineuses constituées d'alignement de satellites Starlink en route vers leur orbite fonctionnelle et pour la pollution lumineuse provoquée par les surfaces réfléchissantes et les panneaux solaires des engins spatiaux, gênante pour les télescopes optiques terrestres.

L'entreprise SpaceX a travaillé sur différentes solutions pour réduire cet effet avec des peintures noir mat et un positionnement des satellites tel qu'ils renvoient les rayons lumineux hors de l'axe de la Terre.

Des satellites Starlink V2 très "bruyants"

Les satellites Starlink ne provoquent pas que des flash lumineux gênants pour les astronomes. Une autre conséquence du maillage serré de la constellation était pointé du doigt : des interférences radio perturbant les observations des radiotélescopes.

Le problème existait déjà avec les premiers satellites Starlink mais une étude récente de l'institut néerlandais de radioastronomie ASTRON a relevé que les nouveaux satellites Starlink V2 génèrent 32 fois plus d'interférences radio que leurs prédécesseurs.

Plus gros et aux communications radio plus performantes, ces satellites dépasseraient collectivement les plafonds d'émission établis par l'ITU (Union Internationale des Télécommunications).

Cela pose un réel problème pour les observations astronomiques d'événements lointains dont les signaux faibles se retrouvent brouillés par les interférences radio des satellites en orbite basse.

Et ce n'est que le début. Starlink compte déjà plusieurs milliers de satellites actifs, son concurrent OneWeb plusieurs centaines et d'autres constellations, telles que Kuiper d'Amazon, s'apprêtent à s'installer dans l'espace proche de la Terre.

Trouver des compromis

Avec une estimation de 100 000 satellites en orbite d'ici 2030, les astronomes ont de quoi s'inquiéter et l'évaluation des interférences radio réalisée avec le radiotélescope LOFAR dresse un tableau plutôt sombre pour l'avenir de l'observation astronomique depuis la Terre, indiquent les chercheurs à la BBC.

Ils appellent logiquement à la création d'une réglementation plus stricte sur ces questions d'interférences et les techniques de réduction des différents types de pollution des satellites qui devraient être imposées et diffusées à toute l'industrie.

Cela pourrait commencer avec le blindage obligatoire des batteries et la vérification de l'électronique de bord pour limiter la diffusion d'émissions radioélectromagnétiques parasites.

Sans quoi, "les seules constellations que nous pourrons observer seront celles créées par les humains", relève la directrice d'ASTRON, Jessica Dempsey.