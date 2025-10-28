Starlink a été indispensable pour l'Ukraine depuis le début de la guerre. Il connecte les troupes, guide les drones FPV et les robots marins. Mais cette dépendance a un coût. Le réseau civil d'Elon Musk est saturé. Des rapports récents indiquent que la bande passante est désormais insuffisante pour opérer les robots de combat terrestres avancés, vitaux pour l'Ukraine.

Pourquoi Starlink est-il devenu un goulot d'étranglement ?

Le problème est la saturation. L'Ukraine est le plus grand utilisateur de Starlink en Europe, avec 200 000 terminaux actifs. Sur la ligne de front, la compétition pour la bande passante est féroce.

Les robots de combat, qui nécessitent un flux vidéo HD en temps réel et une faible latence, n'obtiennent parfois que 10 Mbps. C'est trop peu. Cela limite leur vitesse à 10 km/h, alors qu'il en faudrait le double pour survivre. Ils mettent 2h pour traverser la "zone grise", devenant des cibles faciles. De plus, les vibrations du terrain, la pluie ou même le couvert des arbres peuvent dégrader le signal.

Quelles solutions l'Ukraine a-t-elle trouvées ?

L'ingéniosité ukrainienne trouve des parades. Des ingénieurs développent des solutions alternatives. L'une d'elles est un drone filaire (captif) qui monte à 150m. Ce drone sert de répéteur radio, étendant la portée du signal radio au-delà de la ligne de mire, de quelques kilomètres à plus de 40 km.





Cela permet aux opérateurs de se cacher loin du front et de piloter des drones en profondeur, comme une mission récente à Donetsk. L'IA est aussi utilisée pour rendre les robots plus autonomes et moins dépendants d'une connexion constante.

Quelle est la position de SpaceX dans ce conflit ?

SpaceX est sur une ligne de crête. Elon Musk a toujours rappelé que Starlink est un réseau civil. Il s'est inquiété de sa "militarisation" et a déjà restreint son usage pour des opérations de drones offensifs.





En réponse à cette demande militaire, SpaceX a lancé Starshield, une version dédiée aux gouvernements, avec un meilleur cryptage et (probablement) une bande passante priorisée. Mais l'accès de l'Ukraine reste limité. Pendant ce temps, les Russes utilisent aussi Starlink, acquis au marché noir, et intensifient leurs efforts de brouillage.

Foire Aux Questions (FAQ)

Starshield est-il utilisé en Ukraine ?

SpaceX a lancé Starshield fin 2022 pour les gouvernements. Son déploiement est progressif et l'accès de l'Ukraine reste limité, en partie à cause des contraintes réglementaires américaines et de la position de SpaceX.

Les robots peuvent-ils fonctionner sans Starlink ?

Oui, mais leur portée est limitée. Les signaux radio sol-sol ne portent qu'à quelques kilomètres. L'Ukraine utilise Starlink (ou des drones-relais comme solution alternative) pour étendre cette portée et opérer loin derrière les lignes ennemies.

Les Russes utilisent-ils Starlink ?

Oui. Des rapports ont confirmé que les forces russes ont réussi à acquérir des terminaux Starlink via des filières au marché noir, ce qui complique davantage la neutralité du réseau sur le champ de bataille.