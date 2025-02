Le 16 janvier dernier, le septième vol d'essai orbital du Starship ne s'est pas déroulé comme prévu pour SpaceX.

Le décollage a été une réussite, de même que la séparation des étages et la capture spectaculaire du booster Super Heavy par la tour de lancement, lors de son atterrissage. Par contre, le Starship a explosé en vol, alors qu'il tentait d'atteindre l'orbite.

Des vibrations incontrôlables pour Starship

Lors de l'ascension du Starship avec ses six moteurs Raptor allumés, un premier flash a été observé dans la section arrière, près d'un moteur. Deux minutes plus tard, un second flash a précédé une série d'incendies.

L'enquête menée par SpaceX et supervisée par la FAA, la Nasa ou encore l'US Space Force a mis en évidence la cause probable de l'incident. Le Starship a subi un effet vibratoire beaucoup plus intense qu'attendu, exerçant des contraintes excessives sur les composants du système de propulsion. La pression accrue est à l'origine d'une fuite de carburant et de l'alimentation d'un incendie ingérable.

SpaceX parle d'une « harmonic response » en vol plusieurs fois plus forte que celle observée au cours des tests statiques. Elle a mis en lumière une faiblesse structurelle. Le système de ventilation de l'arrière du Starship n'a pas été en mesure de contenir les flammes. La destruction de l'engin a été déclenchée par le système de sécurité.

Une chute de débris

En raison de cette explosion, la Federal Aviation Administration avait dû brièvement ralentir et détourner des avions autour de la zone de chute des débris. Aucun blessé n'avait été signalé et les dégâts matériels avaient été qualifiés de minimes.

Des rapports ont fait état de dégâts sur des biens dans les îles Turques-et-Caïques situées dans les Caraïbes, à environ 2 500 km de la base de lancement de SpaceX à Boca Chica au Texas.

Pour SpaceX, tous les débris sont tombés dans la zone d'intervention pré-planifiée. « Aucune matière dangereuse n'était présente dans les débris et aucun impact significatif n'était prévu sur les espèces marines ou la qualité de l'eau. »

Des corrections apportées par SpaceX

Suite à cet échec, SpaceX a pris des mesures correctives. Un tir statique de 60 secondes a été mené pour analyser les effets des vibrations sur les moteurs et améliorer les systèmes de propulsion. Lors du prochain vol d'essai, une nouvelle cible de poussée opérationnelle sera notamment utilisée.

SpaceX ajoute que les futures mises à niveau du Starship introduiront le moteur Raptor 3 qui a pour particularité d'éliminer la majorité des joints susceptibles de fuir, comme lors du septième vol d'essai orbital.

« Le septième vol d'essai du Starship nous a rappelé que les progrès en matière de développement ne sont pas toujours linéaires, et que l'utilisation de matériel de vol dans un environnement de vol est le moyen le plus rapide de démontrer comment des milliers de pièces distinctes s'assemblent pour atteindre l'espace. » SpaceX espère procéder au huitième vol d'essai orbital du Starship dès la fin de cette semaine.

N.B. : Source image (vignette) : SpaceX.