En avril dernier, le premier vol d'essai orbital pour le prototype de la fusée Starship de SpaceX en configuration complète (avec booster Super Heavy) a laissé des traces. Après le décollage, Starship a survécu au point de pression dynamique maximale. Toutefois, il y a un problème pour la séparation des étages et l'allumage des moteurs de l'étage supérieur n'a pas eu lieu.

Starship a atteint environ 39 km d'altitude, avant de perdre de l'altitude et devenir incontrôlable. À l'issue de 4 minutes de vol et l'entame d'une chute, les systèmes d'autodestruction sont entrés en action. Ils ont détruit les prototypes de Super Heavy et de Starship.

SpaceX a souligné des pannes pour plusieurs moteurs lors de ce vol d'essai, dont le puissant décollage a occasionné des dégâts au niveau du pas de tir. Fondateur et patron de SpaceX, Elon Musk évoque la deuxième tentative de vol orbital avec Starship, pour laquelle il annonce plus d'un millier de modifications.

Une séparation à chaud des étages

Une modification de taille concerne directement la séparation du booster de l'étage supérieur. " Nous avons apporté une sorte de changement de dernière minute qui est vraiment très important pour le fonctionnement de la séparation des étages, à savoir l'utilisation de ce que l'on appelle le hot staging. "

Avec cette approche de séparation à chaud, les moteurs de l'étage supérieur sont allumés avant la séparation complète entre les deux étages. La séparation est ainsi facilitée grâce à l'appui et le transfert d'une partie de la poussée des moteurs de l'étage supérieur.

La technique est utilisée par les lanceurs russes Soyouz. Elon Musk indique que la plupart des moteurs du booster Super Heavy seront éteints, puis SpaceX allumera simultanément les moteurs Raptor du Starship. Évidemment, cela suppose une parfaite synchronisation et une protection adéquate de la partie supérieure de Super Heavy qui doit pouvoir être récupéré.

Rendez-vous dans à peine six semaines

D'après Elon Musk, la prochaine fusée Starship et des améliorations apportées à la rampe de lancement seront prêtes dans environ six semaines pour un nouveau vol. Il considère que la probabilité de réussite du prochain vol en atteignant l'orbite est de l'ordre de 60 %. C'est beaucoup plus optimiste que lors de la première tentative.

Ship 25 completes a six-engine static fire test at Starbase in Texas pic.twitter.com/wCCrh0RRNA — SpaceX (@SpaceX) June 27, 2023

En attendant et pour la première fois depuis la tentative de vol orbital d'avril au site de lancement Starbase à Boca Chica, SpaceX vient d'effectuer une mise à feu statique de six moteurs avec le prototype Ship 25 de Starship.