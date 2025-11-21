Ce vendredi vers 4h heure locale, une violente explosion a éventré le premier exemplaire du booster du Starship V3. L'incident s'est produit sur le site de Starbase durant une phase de test initiale, alors que le booster, identifié comme le Booster 18, n'était même pas encore équipé de ses moteurs.

Quelle est l'étendue des dégâts sur le prototype ?

Contrairement aux précédentes explosions souvent spectaculaires et enflammées, celle-ci présente une nature différente.

Des images capturées par des observateurs locaux montrent qu'une section entière de la partie inférieure du booster, au niveau du réservoir d'oxygène liquide, a été soufflée, laissant le reste de la structure debout.

Booster 18 seems to have just exploded during testing at the Massey outpost. pic.twitter.com/fmVdYPmWvA — LabPadre Space (@LabPadre) November 21, 2025

Cette explosion révèle une défaillance structurelle qui est préoccupante puisqu'elle est survenue très tôt dans le processus de qualification. Pour le moment, SpaceX évoque seulement une anomalie lors d'un test de pression et avant les essais de résistance structurelle.

Quel impact sur le calendrier de SpaceX ?

Ce revers intervient à un moment critique pour SpaceX qui ambitionne une cadence de vol élevée en 2026 avec son Starship V3, une version plus grande, plus puissante et conçue pour le ravitaillement en orbite.

Cette capacité est une condition indispensable exigée par la Nasa pour les missions lunaires du programme Artemis. L'Agence spatiale américaine, qui compte sur Starship SLS pour son objectif d'un alunissage habité en 2028, a déjà exprimé son impatience face aux délais.

La pression est d'autant plus forte sur SpaceX d'Elon Musk que la concurrence s'organise et progresse. Blue Origin, a récemment réussi le deuxième vol de sa fusée New Glenn et en livrant une première charge utile commerciale pour la Nasa.