On commence avec une présentation de la station d'alimentation portable FOSSiBOT F2400.

Elle se distingue par sa capacité généreuse de 2048 Wh et sa puissance de sortie de 2400W en courant alternatif (AC), avec une puissance de surtension atteignant 4800W. Sa batterie LiFePO4 assure plus de 3 500 cycles, garantissant une utilisation quotidienne pendant 10 ans sans perte de performance.





Elle prend en charge une recharge rapide de 1100W via le courant alternatif et jusqu’à 500W avec des panneaux solaires. En combinant ces deux sources, une charge complète est atteinte en seulement 1h30, ou en 2 heures via une prise murale.

La F2400 permet d’ajuster précisément la vitesse de charge grâce à ses niveaux de protection réglables (300W, 500W, 700W, 900W et 1100W), assurant ainsi une tension d’entrée stable.

Dotée d’une fonction UPS de secours, elle bascule automatiquement en moins de 8 ms en cas de coupure de courant.

Avec ses 13 sorties, la centrale peut alimenter jusqu’à 99 % des appareils, y compris les plus énergivores.

3 ports AC de 2400W, 2 ports USB-A, 4 ports USB-C, une prise allume-cigare et un port USB-C de 100W à charge rapide sont également intégrés.

