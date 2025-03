On commence avec l'aspirateur robot Roborock Qrevo Master.

Équipé de deux brosses en caoutchouc anti-enchevêtrement et d’une double serpillière rotative à 200 tr/min, il assure un lavage en profondeur avec un débit d’eau ajustable via l’application.

Grâce à sa puissance d’aspiration HyperForce de 10 000 Pa, il capture efficacement la poussière et les débris sur tous types de sols. Il détecte automatiquement les tapis et soulève ses serpillières jusqu’à 10 mm pour éviter de les mouiller.

Sa station ajuste la durée du lavage des serpillières en fonction du niveau de saleté détecté et effectue un second passage sur les zones les plus sales. La station multifonction 3.0 simplifie l’entretien avec un lavage des serpillières à 60°C, un séchage à 45°C, une vidange automatique de la poussière, un remplissage du réservoir d’eau et un nettoyage automatique.

L’application Roborock intègre des fonctionnalités avancées comme le nettoyage temporaire ou la mise en place de barrières virtuelles, ainsi que des appels vidéo et des communications vocales en temps réel pour une gestion encore plus intuitive.

Retrouvez l'aspirateur robot Roborock Qrevo Master en vente flash à 799 € au lieu de 1 168 € sur Amazon, soit une remise de 32 %.

Pour information, son prix officiel s'élève à 1 299,99 €.





On continue avec les écouteurs Bluetooth Bose QuietComfort Ultra.

Grâce à la technologie CustomTune, ils analysent la forme de vos oreilles et ajustent le son pour une expérience d'écoute optimisée.

Trois modes sont disponibles : Quiet pour une concentration maximale, Aware pour rester attentif à votre environnement et Immersion pour une isolation sonore totale.

Les Bose QuietComfort Ultra offrent jusqu'à 6 heures d'autonomie (4 heures en mode Immersion), avec la possibilité de gagner 2 heures supplémentaires grâce à une charge rapide de 20 minutes.

Les micros antibruit assurent des appels d'une grande clarté, tandis que les commandes tactiles intuitives permettent d'ajuster le volume, de naviguer entre les pistes, de changer de mode et de gérer les appels en toute simplicité.

Les écouteurs sans fil Bose QuietComfort Ultra sont disponibles en noir à 189,99 € au lieu de 299,99 €, soit une remise de 36 % sur Rakuten avec livraison gratuite.

Pour rappel, le prix de base affiché sur le site de Bose est de 349,95 €.



Enfin, on termine avec l'écran PC gaming incurvé Gawfolk GF340E.

Ce moniteur ultra-large de 34 pouces (21:9) offre une immersion visuelle exceptionnelle avec une courbure 1500R. Il dispose d’une luminosité de 300 nits, d’une profondeur de couleur de 8 bits et d’une palette de 16,7 millions de couleurs, ainsi qu’un rapport de contraste dynamique de 4000:1 et une couverture 128% sRGB. De plus, la prise en charge du HDR améliore chaque élément visuel pour une expérience encore plus immersive.

Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, l'écran garantit une fluidité optimale et réduit les saccades pour un gameplay ultra-réactif. Par défaut, le taux de rafraîchissement est réglé sur 60 Hz, mais peut atteindre 100 Hz via HDMI et 120 Hz via DisplayPort. Les consoles comme la PS5 et la Xbox sont elles limitées à une résolution de 1920 × 1080 pixels / 60 Hz.

La technologie Adaptive FreeSync synchronise le taux de rafraîchissement du moniteur avec celui de la carte graphique pour éliminer les déchirures d’image et les artefacts visuels.

Grâce à la technologie de gradation DC sans scintillement et au mode faible lumière bleue, le moniteur réduit la fatigue oculaire et filtre efficacement les émissions de lumière bleue nocives, garantissant un confort visuel optimal même lors d’une utilisation prolongée.

L'écran PC gaming incurvé Gawfolk GF340E est en promotion à 229,99 € au lieu de 289,99 €, soit une remise de 21 % sur Amazon en ce moment.



