Jusqu'au 16 février, Leclerc propose des promotions sur une sélection de produits high-tech : voici quelques offres intéressantes proposées pour l'occasion.

TOP 10 des offres high-tech Leclerc du moment

Rendez-vous sur la page des promotions high-tech Leclerc pour découvrir toute la sélection.

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos de la journée (mini PC ACEMAGICIAN avec Ryzen 9, imprimante 3D Artillery Sidewinder X4 Pro, montre connectée Suunto 9 Peak Pro) ainsi que nos bons plans spécial PC portables.