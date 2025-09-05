Les Jours de la Seconde Main d’Amazon débutent aujourd’hui, avec des réductions exceptionnelles allant jusqu’à -50 % sur des millions de produits d’occasion et reconditionnés. High-tech, informatique, maison, jeux, fitness, jouets… Une large sélection est proposée à prix réduit pendant sept jours.
Pour garantir la qualité, chaque article est inspecté, testé, nettoyé, et si nécessaire réparé par Amazon avant d’être remis en vente. Les clients peuvent ainsi choisir entre deux programmes : Amazon Seconde Main, qui classe les articles selon leur état (« Comme neuf » à « Acceptable »), et Amazon Renewed, qui propose des produits remis à neuf par des experts qualifiés. Dans les deux cas, ils bénéficient de la politique de retour et du service client Amazon.
TOP 10 des promos Amazon sur le reconditionné / l'occasion
- Souris gaming sans fil Logitech G 305 - Blanc - Très bon état à 30,07 € soit -41% + -20% au moment de passer la commande (prix officiel 69,99 €) (capteur HERO jusqu'à 12000 DPI, ultra-légère, 6 boutons programmables, mémoire embarquée, autonomie jusqu'à 250h)
- Casque gaming sans fil HyperX Cloud Alpha - Très bon état à 73,66 € soit -49% + -20% au moment de passer la commande (prix officiel 229,99 €) (DTS:X Spatial Audio, transducteurs HyperX à double chambre, jusqu'à 300h d'autonomie, contrôle audio intégré, microphone antibruit amovible...)
- Alimentation ATX Corsair RM850 - 850W - Blanc - Très bon état à 95,72 € soit -32% + -20% au moment de passer la commande (entièrement modulaire, 80 PLUS Gold)
- Clavier gaming sans fil à profil bas Logitech G G915 X LIGHTSPEED TKL - Noir - Très bon état à 170,99 € soit -5% + -20% au moment de passer la commande (prix officiel 249,99 €) (connectivité tri-mode, commutateurs mécaniques GL ultra-plats, LIGHTSYNC RGB, touches PBT double couche entièrement programmables...)
- Carte mère Gigabyte B650E AORUS Elite X AX Ice - Très bon état à 173,56 € soit -5% + -20% au moment de passer la commande
- Montre connectée Garmin vívoactive 5 - Gray avec Bracelet Noir - Excellent état à 179,99 € soit -22% (prix officiel 269,99 €) (autonomie jusqu’à 11 jours en mode connecté, Garmin Coach, détection d'incident et assistance, GPS, + de 30 modes sportifs, fréquence cardiaque, coach de sommeil, détection des siestes, rapport matinal, cardio poignet, suivi du stress et de la respiration, Body Battery...)
- Écran PC gaming incurvé MSI MAG 345CQR - Très bon état à 268,75 € soit -4% + -20% au moment de passer la commande (34" UWQHD 3440 x 1440 px, dalle VA, courbure 1000R, 180Hz, 1 ms, sRGB 120%, DCI-P3 95%, Adaptive Sync, HDR Ready, MSI AI Vision)
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo - Excellent état à 349,99 € soit -42% (5500 Pa, remplissage / vidange de l’eau / vidage du sac à poussière / lavage des serpillières + séchage automatiques, navigation LiDAR PreciSense, cartographie 3D, 2 serpillières rotatives, détection obstacles / escaliers / zones à risque)
- Station électrique portable EcoFlow RIVER 2 Pro - Reconditionnée excellent état à 399 € soit -27% (prix officiel 599 €) (800W-1600W, LiFePO4 768 Wh, 4 modes de charge, charge complète en 1h, 11 prises, 3 sorties CA...)
- Samsung Galaxy Book4 - Très bon état à 594,69 € + -20% au moment de passer la commande (15,6" FHD AMOLED, Core i5-1335U 10 cœurs jusqu'à 4,6 GHz, Iris Xe Graphics, RAM 16 Go DDR4, SSD 512 Go, WiFi 6, Windows 11)
Retrouvez tous les produits d'occasion et reconditionnés en réduction sur la page des Jours de la Seconde Main Amazon.
