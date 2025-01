On commence avec la station électrique portable Blackview Oscal PowerMax 3600.

Elle est dotée d’un onduleur CA à onde sinusoïdale pure de 3600 W et de 14 sorties.

Grâce à son design 100 % modulaire, la station s’adapte à vos besoins énergétiques : sa capacité de batterie évolue de 3,6 kWh à un maximum de 57,6 kWh en combinant jusqu’à 15 packs (3600 Wh par pack).

En plus de ses 5 modes LED standard, la PowerMax 3600 permet d’envoyer des signaux lumineux via des variations d’intensité et de clignotement, parfaits pour les appels de détresse ou pour communiquer en cas de faible visibilité.

Son boîtier UL94V-0 protège contre les risques d'incendie liés à la chaleur, tandis que sa résistance aux UV prévient toute décoloration ou dégradation due à une exposition prolongée au soleil.

La PowerMax 3600 est également conçue pour résister aux chutes verticales jusqu'à 0,8 mètre, et est résistante aux éclaboussures d’eau ainsi qu'à la poussière.

Retrouvez la Blackview Oscal PowerMax 3600 à 1 339 € grâce au code 8SQVK5HV sur Geekbuying, avec livraison gratuite depuis l'UE.



D'autres réductions vous attendent en ce moment pour les soldes :

Enceinte centrale Polk MXT30CBK (X1) à 99 € soit -64% (3 haut-parleurs, 2 voies, tweeter térylène 1", 2 boomers 5,1 / 4’’ à équilibrage dynamique, Hi-Res Audio, Dolby Atmos, compatible DTS:X)

Et enfin, retrouvez également notre top 3 des promos d'aujourd'hui (TV Philips Ambilight, écran PC gaming Lenovo Legion et projecteur Wanbo), notre sélection des ventes flash Amazon de la semaine ainsi que nos bons plans vélos électriques !