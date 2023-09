Geekbuying propose cette semaine de grandes promotions sur quatre solutions de stockage d'énergie avec de grandes marques comme BLUETTI, OUKITEL ou encore FOSSiBOT. Découvrons ces produits affichés à prix réduit !

Commençons donc avec la station d'énergie FOSSiBOT F3600 qui est particulièrement appréciée du grand public. Elle possède des cellules au lithium LiFePO4 d'une capacité de 3840 Wh et dispose d'une puissance de sortie de 3600 W max en courant alternatif. La station peut se recharger via le réseau électrique ou encore avec des panneaux solaires (jusqu'à 2000 W, en option) et sur la prise allume-cigare de votre véhicule automobile.

Vous trouverez chez Geekbuying la station d'énergie FOSSiBOT F3600 au prix réduit de 1589 € avec le code NNNFRDEF3600. La livraison gratuite sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.





Toujours chez la même marque, passons à la station d'énergie FOSSiBOT F2400 qui possède une batterie d'une capacité de 640 Ah avec une puissance de sortie de jusqu'à 2400 W. Le chargement se fait comme pour le modèle précédent (secteur, allume-cigare ou panneau solaire) .

Geekbuying propose la station d'énergie portable FOSSiBOT F2400 au petit prix de 899 € avec le code de réduction NNNFRFF. La livraison est gratuite sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.



Poursuivons ensuite avec la station d'énergie BLUETTI EP500 qui pour sa part est plutôt conçue pour la maison compte tenu de son poids de 83 kg. Elle possède une batterie au lithium de 5100 Wh et permet une puissance de sortie de 2000 W AC. Le chargement s'effectue en 2h30 sur le secteur, mais vous pourrez aussi utiliser un panneau solaire jusqu'à 2400 W, voir coupler les 2 modes de rechargement pour une batterie de 0 à 100% en 1h30.

Vous trouverez une connectivité Wi-Fi, permettant de suivre en temps réel l'évolution de votre consommation et le niveau de batterie restant, et un chargeur sans fil pour recharger vos appareils. Vous pourrez alimenter trois prises secteur, quatre ports USB et un port USB-C (100 W), le tout simultanément si vous le souhaitez.

Vous trouverez chez Geekbuying la station d'énergie BLUETTI EP500 au prix réduit de 2289 € avec le code NNNFREP500P. La livraison est gratuite sous 2 à 4 jours depuis l'Europe.





Terminons enfin avec la centrale électrique portable LANPWR D5-2500 qui peut fournir jusqu'à 2 500 watts de puissance de sortie, idéal pour alimenter tous vos appareils.

La station est équipée d'une batterie de capacité de 2160 Wh, et peut être chargée via un ou des panneaux solaires (6 heures), prise secteur (2h) ou encore chargeur de voiture (14h).

Conçu comme une poignée rétractable portable, le corps principal est doté de roues faciles à transporter et à tirer. La LANPWR 2500 W possède plusieurs fonctions de sécurité comme une protection contre les surtensions, une protection contre les courts-circuits et une protection contre les surintensités.

Vous trouverez chez Geekbuying la station d'énergie LANPWR 2500W au prix réduit de 839 € avec le code NNNFRLAN. La livraison est gratuite sous 3 à 10 jours depuis l'Europe.





