Les stations météo sont des objets très intéressants quand il s'agit de connaitre les évolutions météorologiques. Nous pouvons constater, presque en temps réel, le changement de climat qui s'opère directement chez nous.

Nous pouvons voir, sur ces outils, une multitude de modèles qui donnent plus ou moins d'informations, d'où la différence de prix entre certaines marques et produits. Généralement, la température, le taux d'humidité, l'heure et le jour sont indiqués. D'autres données sont disponibles pour les stations un peu plus "haut de gamme" comme le sens et la vitesse du vent, le temps qu'il fait, la pluviométrie et bien plus encore.

Commençons avec la station météo sans fil Bresser Comfort. Cet appareil, aux multiples utilités, est vendu avec un capteur extérieur 5 en 1 vous permettant de recueillir des informations sur la température, pression atmosphérique, hygrométrie, vitesse et sens du vent ainsi que la pluviométrie. Toutes ces informations sont envoyées vers un écran LCD couleur (alimenté par des piles) par radiofréquences.

Cette station météo sans fil Bresser Comfort est vendue 88,99 € au lieu de 130 € soit 32% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est offerte pour le lendemain.

