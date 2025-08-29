Alors que le marché des PC consoles portables est en pleine ébullition, une rumeur vient de jeter un froid glacial sur les espoirs des fans de Valve. Le Steam Deck 2, la suite tant attendue de la machine qui a popularisé le genre, ne verrait pas le jour avant 2028. L'information provient de KeplerL2, un insider spécialisé dans le hardware et dont la crédibilité n'est plus à faire. Une attente qui s'annonce brutale pour les joueurs.

D'où vient cette rumeur et est-elle crédible ?

L'information a été lâchée de manière laconique sur le forum NeoGAF par le leaker KeplerL2 : "Steam Deck 2 is 2028". Si la source est à prendre avec les pincettes d'usage, cette date coïncide parfaitement avec la communication officielle de Valve. L'entreprise a toujours martelé qu'elle ne sortirait pas un successeur avant de pouvoir proposer un "saut générationnel" significatif en matière de puissance de calcul, sans pour autant sacrifier l'autonomie de la batterie.

Dès la sortie du modèle OLED en 2023, les concepteurs parlaient déjà d'une "version définitive de la première génération", balayant les espoirs d'une simple mise à jour technique à court terme.

Pourquoi Valve prendrait-il autant de temps ?

La stratégie de Valve est la suivante: ne pas se lancer dans une course à l'armement annuelle. Plutôt que de proposer une simple mise à jour avec les puces AMD actuelles, l'entreprise préfère attendre la prochaine génération de composants qui permettra une réelle avancée. En début d'année, Valve avait d'ailleurs rapidement démenti les rumeurs d'un modèle équipé d'un processeur AMD Ryzen Z2. La firme privilégie l'innovation concrète à la précipitation, une philosophie qu'elle a souvent appliquée à ses projets matériels.

Pendant ce temps, les concurrents comme ASUS, Lenovo ou Microsoft avec sa ROG Xbox Ally multiplient les modèles, mais Valve semble vouloir jouer dans une autre catégorie, celle de la prochaine génération.

Le Steam Deck 2 face à la PlayStation 6 ?

Si ce calendrier se confirme, le Steam Deck 2 ne viendrait pas concurrencer les machines actuelles, mais se positionnerait directement face aux futures consoles. Les rumeurs évoquent notamment une version portable de la PlayStation 6 pour 2028. En se donnant trois ans de plus, Valve se laisse le temps de "cuisiner" une machine capable de rivaliser avec les géants du secteur sur le terrain de la puissance brute, tout en capitalisant sur la force de son écosystème SteamOS et de sa gigantesque bibliothèque de jeux.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Steam Deck actuel sera-t-il abandonné d'ici là ?

Non, Valve continue de soutenir activement les modèles actuels (LCD et OLED) avec de nombreuses mises à jour logicielles pour SteamOS. L'entreprise a également étendu son programme de certification "Vérifié pour le Steam Deck" à d'autres machines, montrant son engagement sur le long terme pour l'écosystème portable.

Qu'est-ce qu'un "saut générationnel" pour Valve ?

Cela signifie une augmentation très nette des performances (framerate, qualité graphique) sans que cela ne se fasse au détriment de l'autonomie. L'objectif n'est pas de gagner quelques images par seconde, mais de proposer une expérience de jeu fondamentalement améliorée, ce que les puces actuelles ne permettent pas encore selon eux.

Doit-on croire cette rumeur de sortie en 2028 ?

La source, KeplerL2, est considérée comme très fiable dans le milieu. De plus, cette date est cohérente avec les déclarations passées des responsables de Valve. Bien qu'il faille rester prudent en l'absence d'annonce officielle, cette fenêtre de sortie est aujourd'hui la plus plausible.