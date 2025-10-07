L'enquête mensuelle de Steam sur le matériel est un baromètre précieux, et celle de septembre 2025 confirme des tendances de fond qui redessinent le marché du jeu sur PC. Alors que la fin du support de Windows 10 se profile, les joueurs migrent massivement vers Windows 11.

Mais le véritable séisme a lieu du côté des processeurs : AMD n'a jamais été aussi populaire, grignotant mois après mois les parts de marché de son éternel rival, Intel, qui atteint un plancher historique sur la plateforme de Valve.

AMD est-il en train de devenir le roi du gaming sur PC ?

Les chiffres parlent d'eux-mêmes: selon la dernière enquête de Valve, AMD équipe désormais 41,31 % des PC des joueurs sur Steam, un gain de plus d'un point en un seul mois. Dans le même temps, Intel chute à 58,61 %, son plus bas niveau jamais enregistré sur la plateforme. Si l'on zoome sur les ventes au détail, la tendance est encore plus marquée : les processeurs AMD, notamment les très populaires références X3D optimisées pour le jeu, trustent les premières places des meilleures ventes sur des sites comme Amazon.





Cette dynamique, si elle se maintient, pourrait voir AMD devenir le choix numéro un des joueurs d'ici un an. Un basculement historique qui s'explique par une stratégie agressive sur les prix et des performances en jeu souvent supérieures, forçant Intel à réagir et à repenser ses futures architectures.

La fin de Windows 10 pousse-t-elle vraiment les joueurs vers Windows 11 ?

Oui, la transition est désormais bien amorcée. Avec la fin du support gratuit de Windows 10 fixée au 14 octobre 2025, les joueurs accélèrent leur migration. Windows 11 est maintenant installé sur plus de 63 % des machines des utilisateurs de Steam, une augmentation de 2,65 % en un mois. À l'inverse, Windows 10 passe sous la barre des 33 %.

Cette adoption est également poussée par les exigences de certains jeux récents qui requièrent des fonctionnalités de sécurité comme le TPM 2.0, activées par défaut sur le nouvel OS de Microsoft. La page Windows 10 est bel et bien en train de se tourner dans l'univers du gaming.

Quelle est la nouvelle configuration standard pour jouer en 2025 ?

L'enquête de septembre confirme deux évolutions majeures, directement influencées par les exigences des jeux AAA récents. Du côté des processeurs, les modèles à 8 cœurs connaissent la plus forte progression et talonnent désormais les CPU à 6 cœurs, qui restent majoritaires mais en net déclin. Des jeux comme Borderlands 4 ont contribué à imposer ce nouveau standard.





La tendance est encore plus nette pour les cartes graphiques. Si les modèles à 8 Go de VRAM dominent encore, ils sont en forte baisse, au profit des cartes équipées de 16 Go de VRAM. C'est la catégorie qui progresse le plus, signe que les joueurs anticipent la gourmandise des futurs titres en ultra haute définition et avec le ray tracing activé. Le couple "8 cœurs / 16 Go" est en passe de devenir le nouveau ticket d'entrée pour jouer confortablement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Ces statistiques sont-elles représentatives de tous les joueurs PC ?

Non, il est important de rester prudent. L'enquête Steam ne concerne que les utilisateurs qui ont accepté de partager leurs données. Bien qu'elle représente un échantillon très large et influent, elle ne reflète pas l'intégralité du marché du PC. Cependant, elle donne des indications très fiables sur les tendances au sein de la communauté des joueurs les plus engagés.

AMD a-t-il également gagné du terrain sur Nvidia ?

Oui, bien que de manière moins spectaculaire. Sur le marché des cartes graphiques, Nvidia reste ultra-dominant avec environ 74 % de parts de marché. Cependant, AMD progresse lentement mais sûrement, passant de 15,8 % à 17,8 % en un an et demi, grignotant des parts à son concurrent.

Dois-je passer à Windows 11 si je suis encore sur Windows 10 ?

Pour un usage gaming, la transition est de plus en plus recommandée. Au-delà de la fin du support de sécurité de Windows 10 en octobre 2025, de plus en plus de jeux et de technologies anti-triche exigent les fonctionnalités de sécurité de Windows 11. De plus, les optimisations spécifiques aux jeux, comme le DirectStorage, sont mieux exploitées sur le système le plus récent.