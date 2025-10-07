C'est une plainte aussi vieille que Windows 11 lui-même. Depuis son lancement, les adeptes du mode sombre pestent contre les incohérences visuelles de l'interface, où des fenêtres et boîtes de dialogue héritées d'anciennes versions du système viennent régulièrement "flasher" l'utilisateur avec leur fond blanc criard.

Après des années d'attente, Microsoft semble enfin avoir entendu les critiques et s'attaque à ce chantier de longue haleine.

Quels sont les changements concrets apportés au mode sombre ?

La nouveauté, repérée dans les dernières versions bêta de Windows 11 (build 26120), concerne principalement l'Explorateur de fichiers. Les fenêtres contextuelles qui apparaissent lors d'opérations courantes passent enfin du côté obscur. Cela inclut :

Les boîtes de dialogue de transfert de fichiers.

Les pop-ups de confirmation de suppression.

Les fenêtres de demande d'autorisation administrateur.



Au-delà du simple changement de couleur, Microsoft a également repensé les barres de progression. Elles s'afficheront désormais en bleu dans le mode sombre (contre vert dans le thème clair), en jaune lors d'une pause et en rouge en cas d'erreur. C'est un détail, mais il contribue à une meilleure harmonisation visuelle.

Pourquoi cette correction a-t-elle pris autant de temps ?

Cette lenteur à corriger un défaut si visible s'explique par l'héritage technique complexe de Windows. De nombreux éléments d'interface, comme ces boîtes de dialogue, ne sont pas des créations récentes mais des composants issus de l'ancienne architecture Win32, vieille de plusieurs décennies. Les moderniser et les rendre compatibles avec les nouveaux codes visuels de Windows 11 demande un travail de réécriture en profondeur, bien plus complexe qu'un simple changement de couleur.





Le fait que Microsoft s'y attelle enfin montre une réelle volonté d'unifier l'expérience utilisateur, même si cela implique de toucher au cœur historique du système d'exploitation.

Est-ce que tout l'Explorateur de fichiers est maintenant en mode sombre ?

Pas encore. Si cette mise à jour est un grand pas en avant, la route vers une cohérence parfaite est encore longue. Des fenêtres "historiques" et très utilisées résistent encore et toujours à l'envahisseur sombre. Les deux exemples les plus flagrants sont la fenêtre "Exécuter" (accessible via le raccourci Win + R) et la boîte de dialogue "Propriétés" (clic droit sur un fichier).





Ces éléments restent pour l'instant bloqués dans leur thème clair, rappelant que l'unification visuelle de Windows est un chantier titanesque. Néanmoins, cette avancée est la plus significative depuis des mois et laisse espérer que la fin des "flashs blancs" intempestifs est enfin en vue pour les utilisateurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette mise à jour sera-t-elle disponible pour tout le monde ?

Cette amélioration est actuellement en test dans le canal Bêta du programme Windows Insider. Elle devrait être déployée pour le grand public via une mise à jour cumulative dans les prochains mois, probablement pour les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11.

Les couleurs des barres de progression seront-elles personnalisables ?

Pour le moment, non. Les couleurs semblent fixes (bleu pour le mode sombre, vert pour le mode clair) et ne s'adaptent pas à la couleur d'accentuation choisie par l'utilisateur dans les paramètres de personnalisation de Windows. C'est une limitation qui pourrait être levée dans une future mise à jour.

Comment puis-je tester cette fonctionnalité dès maintenant ?

Pour y accéder, vous devez inscrire votre PC au programme Windows Insider et choisir le canal Bêta. Une fois la build 26120 (ou une version ultérieure) installée, la fonctionnalité est présente mais doit être activée manuellement à l'aide d'outils comme ViVeTool, car elle est encore cachée par défaut.