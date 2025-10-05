Intel lève le voile sur sa feuille de route 2026. La future gamme de processeurs grand public Nova Lake embarquera de nouveaux P-Cores et E-Cores dont les noms se confirment enfin.

Côté serveurs Intel Xeon, la prochaine génération Diamond Rapids s'appuiera sur les P-Cores Panther Cove, préparant le terrain pour une montée en puissance significative face à la concurrence.

C'est par le biais d'une mise à jour de sa documentation technique, la fameuse ISA Extensions Reference, qu'Intel a formalisé ce que de nombreuses fuites laissaient déjà entrevoir.

La firme de Santa Clara a ainsi gravé dans le marbre les noms de code des cœurs qui animeront ses puces dans deux ans, couvrant à la fois les segments grand public et serveurs avec une ambition renouvelée.

Nova Lake : une architecture repensée pour le grand public

La famille Nova Lake, attendue pour la seconde moitié de 2026, marquera une étape clé pour les PC de bureau et portables. Elle introduira les P-Cores "Coyote Cove" (cœurs performance) et les E-Cores "Arctic Wolf" (cœurs efficacité), succédant directement aux architectures Cougar Cove et Darkmont qui équiperont les puces Panther Lake.

Avec cette nouvelle génération, Intel promet des gains notables en IPC (instructions par cycle) ainsi qu'une meilleure efficacité énergétique, des points cruciaux pour rester dans la course.

Une course aux cœurs et une nouvelle plateforme

Au-delà de la simple architecture des cœurs, Nova Lake s'annonce particulièrement ambitieux sur le plan matériel. Les versions pour PC de bureau, connues sous le nom de Nova Lake-S, pourraient embarquer jusqu'à 52 cœurs, un bond spectaculaire par rapport aux offres actuelles.

Pour accompagner cette montée en puissance, un nouveau socket LGA 1954 sera introduit, signifiant une rupture de compatibilité mais ouvrant la porte à de nouvelles technologies.

Les puces intégreront également une nouvelle partie graphique basée sur l'architecture Intel Xe3, promettant un saut de performance significatif pour les configurations sans carte graphique dédiée.

Diamond Rapids et l'étonnante stratégie pour les serveurs

Sur le marché stratégique des datacenters, Intel prépare l'arrivée de Diamond Rapids. Ces processeurs utiliseront quant à eux les P-Cores "Panther Cove" et mettront l'accent sur la densité brute de cœurs.

Fait notable, la firme aurait décidé de se passer du SMT (Simultaneous Multi-Threading), ou Hyper-Threading, sur cette génération.

Cette décision technique, qui peut surprendre, ne serait que temporaire. Intel aurait déjà reconnu que ce choix était délicat pour le segment des serveurs et prévoirait de réintroduire cette technologie avec la génération suivante, Coral Rapids, en cherchant un équilibre différent entre la multiplication des cœurs et la parallélisation des tâches.

En parallèle, Intel n'oublie pas les autres segments. Une variante Panther Cove-X est évoquée pour les stations de travail et les puces Wildcat Lake viseront l'entrée de gamme.

Cette feuille de route dessine une stratégie agressive pour Intel, qui prépare une offensive sur tous les fronts pour 2026, avec en ligne de mire la concurrence acharnée d'AMD et de sa future architecture Zen 6. L'échiquier se met en place pour une bataille technologique intense.