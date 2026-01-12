La rumeur a pris feu sur les réseaux sociaux et dans les médias spécialisés. Des internautes ont déniché dans le code source de deux revendeurs tchèques, Smarty.cz et Alza, des prix pour la future machine de Valve.

Les chiffres bruts affichent 19 826 couronnes tchèques (environ 820 €) pour le modèle 512 Go et 22 305 CZK (environ 920 €) pour la version 2 To. Une fuite explosive qui demande une analyse très prudente avant de crier au scandale tarifaire.

Pourquoi ces prix sont-ils à prendre avec des pincettes ?

Avant tout, il faut souligner que ces montants ne sont visibles nulle part sur les pages publiques des sites. Ils ont été extraits des métadonnées, ce qui suggère fortement des données non confirmées et potentiellement des placeholders techniques. Les revendeurs utilisent couramment ces prix provisoires pour préparer leurs systèmes bien en amont des annonces officielles. Ces chiffres concernant la Steam Machine sont donc à manipuler avec des pincettes géantes.

De plus, le contexte local est crucial. Le marché tchèque applique des tarifs systématiquement plus élevés que ceux pratiqués aux États-Unis. Le Steam Deck OLED, par exemple, y est vendu environ 22 % plus cher, un écart dû aux droits d'importation, à la TVA et aux marges locales. En appliquant ce même coefficient, les prix américains de la nouvelle machine pourraient se situer entre 750 et 850 dollars, un montant déjà plus aligné avec les estimations d'experts comme Linus Tech Tips.

Quelle est la position officielle de Valve ?

Au-delà de cette fuite invérifiable, la stratégie annoncée par Valve elle-même éclaire le débat. En novembre 2025, l'ingénieur Pierre-Loup Griffais a été très clair : la machine sera proposée à un prix compétitif dans le contexte du marché PC actuel, mais sans subvention. Contrairement aux consoles traditionnelles souvent vendues à perte pour construire un écosystème, l'entreprise vise une rentabilité immédiate sur le matériel.

Cette approche est d'autant plus importante que la machine embarque des composants dont les prix fluctuent énormément, notamment les 16 Go de DDR5. Le marché de la RAM est sous forte tension, en partie à cause de la demande du secteur de l'IA. Pour Valve, fixer un prix juste devient un véritable exercice d'équilibriste entre la compétitivité face aux consoles et la rentabilité exigée par son modèle économique.

Comment réagit la communauté des joueurs ?

Sur les forums comme Reddit, le scepticisme domine. La première vague de commentaires a été largement négative, incarnée par des phrases comme "Si c'est vrai, je passe mon tour". Ces réactions épidermiques témoignent d'attentes peut-être déconnectées des avertissements de Valve sur l'absence de subvention, beaucoup espérant un tarif proche d'une console de salon classique autour de 500 €.

Cependant, une analyse plus posée a rapidement émergé. Le consensus général penche désormais vers la théorie du placeholder, beaucoup rappelant que Smarty.cz n'est même pas un revendeur officiel. En attendant une communication officielle, qui se fait désirer, le mystère reste entier. Le lancement, lui, reste programmé pour le premier trimestre 2026, si le marché des composants le permet.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le prix supposé de la Steam Machine selon la fuite ?

La fuite mentionne un prix d'environ 820 € pour la version 512 Go et 920 € pour la version 2 To. Il s'agit de conversions brutes à partir de couronnes tchèques.

Cette information sur le prix est-elle fiable ?

Non, il est très peu probable que ces prix soient définitifs. Il s'agit très certainement de "placeholders", des tarifs temporaires utilisés par les revendeurs pour préparer leurs fiches produits avant une annonce officielle de Valve.

Quand la Steam Machine doit-elle sortir ?

La sortie de la Steam Machine est officiellement prévue pour le premier trimestre 2026, bien qu'aucune date précise n'ait encore été communiquée par Valve.