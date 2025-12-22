C'est la fin d'une ère pour les joueurs au budget serré. Valve vient de confirmer l'arrêt définitif de la production de son modèle le plus accessible, le Steam Deck LCD de 256 Go. Vendu à 419$, il représentait une porte d'entrée idéale dans l'univers du jeu PC nomade.

Désormais, la console est en rupture de stock sur la boutique officielle et ne sera pas réapprovisionnée, faisant grimper le ticket d'entrée de manière très significative.

Quel est le nouveau prix d'entrée pour un Steam Deck ?

En conséquence, le ticket d'entrée pour la console de Valve passe à 569€. Pour cette somme, les nouveaux acheteurs obtiendront le modèle OLED avec 512 Go de stockage. C'est une hausse de prix de 140€ qui repositionne de fait la machine sur un segment plus premium. Si la version OLED offre des améliorations notables, comme une meilleure autonomie et un écran supérieur, c'est bien son tarif agressif qui avait fait le succès initial du modèle LCD.

La firme reste silencieuse sur les raisons officielles de cette décision. Les analystes spéculent sur une stratégie de rentabilité. La hausse des coûts des composants, notamment la mémoire RAM et le stockage NAND, en partie due à l'explosion de la demande pour l'IA, aurait rendu le maintien du prix de 419€ difficilement tenable. La simplification de la gamme de produits est une autre piste plausible.

Quelles sont les conséquences pour le marché des consoles portables ?

Ce retrait crée un vide important sur le segment d'entrée de gamme. Le principal avantage concurrentiel de la machine face à des rivaux comme l'Asus ROG Ally ou le Lenovo Legion Go était son prix. Sans cette option abordable, le marché du jeu PC portable devient globalement moins accessible. C'est un coup dur pour l'écosystème du Steam Deck, qui avait démocratisé ce format.

Pour les propriétaires actuels de modèles LCD, la nouvelle est moins amère. Valve a en effet confirmé que le support logiciel serait maintenu, avec toutes les futures mises à jour garanties. Une bonne nouvelle qui assure la pérennité des machines déjà en circulation. Pour les autres, il faudra composer avec un paysage tarifaire bien différent.

Valve prépare-t-il un successeur ?

Il est peu probable que cette annonce cache la préparation imminente d'un Steam Deck 2. L'entreprise a déjà communiqué sur le sujet, expliquant qu'une nouvelle génération ne verrait pas le jour avant une avancée technologique significative du côté des processeurs. Cette décision semble donc purement économique et industrielle, visant à rationaliser la production.

Le focus est désormais clairement mis sur le modèle OLED, qui devient le standard de la gamme. La disparition du modèle LCD 256 Go s'inscrit dans la continuité des arrêts précédents des versions 64 Go et 512 Go. Valve consolide son offre autour d'une seule technologie d'écran, simplifiant ainsi sa chaîne de production et son marketing.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Steam Deck LCD 256 Go est-il encore trouvable ?

Non, il est officiellement en rupture de stock définitive sur le site de Valve. Les stocks de modèles reconditionnés ont également été écoulés, rendant l'achat d'une unité neuve quasiment impossible par les canaux officiels.

Mon Steam Deck LCD sera-t-il toujours mis à jour ?

Oui, absolument. Valve a confirmé que le support logiciel et les mises à jour continueront d'être déployés pour tous les modèles LCD existants, au même titre que pour les modèles OLED.

Quelle est l'alternative la moins chère maintenant ?

Pour acquérir un Steam Deck neuf, l'option la plus abordable est désormais le modèle OLED 512 Go, commercialisé au prix de 569€. Il n'existe plus de modèle neuf sous cette barre de prix.