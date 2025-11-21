Le retour de Valve sur le marché des consoles de salon avec la Steam Machine est entouré d'une seule et grande question : son prix. Le mystère est d'autant plus épais que Valve a d'emblée précisé que sa machine serait tarifée comme un PC, un signal fort indiquant que l'entreprise n'a pas l'intention de subventionner le coût de production, contrairement aux fabricants de consoles classiques qui se rattrapent sur les ventes de jeux.

La mention d'un prix "console" a-t-elle refroidi Valve ?

C'est sur le plateau du WAN Show que Linus Sebastian a partagé un échange surprenant. Suite à l'annonce de Valve, le YouTubeur a exprimé sa déception : il estimait que la Steam Machine aurait été un produit plus percutant si elle avait suivi un modèle économique de console, c'est-à-dire subventionné en partie par les 30 % des ventes de jeux. À la question de Valve sur ce qu'il entendait par "prix console", Linus a simplement répondu : "500 dollars, quoi".

L'effet a été immédiat, mais muet : "Personne n'a rien dit, mais l'ambiance dans la pièce n'était pas dingue", a raconté Sebastian. Cette absence de réponse franche, couplée à un changement d'énergie manifeste, suggère fortement que le tarif cible de Valve se positionne bien au-dessus de cette barre symbolique de 500 $.

Pourquoi un prix élevé serait-il problématique pour la console ?

Si le prix annoncé s'approche des 700 ou 800 dollars, comme le suggèrent certaines analyses, la console pourrait faire face à une résistance majeure. La raison est double : d'une part, les coûts de fabrication sont estimés par des sources comme Moore’sLawIsDead autour de 428 dollars, laissant une marge substantielle à 700 dollars. D'autre part, la machine offre des spécifications qui sont à peu près équivalentes à celles de la PlayStation 5 de base, vendue 500 dollars (ou 499,99 dollars en version digitale).

Demander un prix largement supérieur pour une performance comparable, même avec l'accès à la bibliothèque Steam et la polyvalence PC, rendrait l'argument de vente de la Steam Machine beaucoup plus difficile à justifier face à une concurrence établie. Le public pourrait percevoir un tarif à 600 ou 700 dollars comme étant "sans aucune justification", selon Linus.

Qu'est-ce que Valve a officiellement dit sur son futur tarif ?

Officiellement, Valve ne s'est pas avancé sur un chiffre précis. L'entreprise a expliqué que la situation économique actuelle, notamment les incertitudes liées aux tarifs douaniers, empêche une annonce ferme. Cette prudence est en soi un indicateur, souvent interprété comme une manière d'éviter de se verrouiller sur un prix avant le lancement, prévu pour 2026.

Il est clair que la compétitivité sera un facteur décisif, même si l'ingénieur hardware de Valve Yazan Aldehayyat a insisté sur la volonté de garder la machine "abordable et accessible". En attendant, la PS5 Pro s'affiche à 749,99 dollars (700€), plaçant la barre très haut pour la machine de Valve si elle entend séduire le grand public sans être subventionnée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le prix estimé de la Steam Machine ?

Bien qu'aucun prix officiel n'ait été annoncé par Valve, l'analyse des composants et la réaction de l'entreprise à la suggestion de 500 $ indiquent que le tarif sera probablement plus élevé, se situant possiblement entre 700 et 800 $.

Pourquoi la Steam Machine n'aura-t-elle pas un prix subventionné comme la PS5 ?

Valve a clarifié qu'elle ne suivra pas le modèle des fabricants de consoles (Sony, Microsoft, Nintendo) qui vendent souvent leur matériel à perte (ou à très faible marge) pour se rattraper grâce à la commission de 30 % sur les ventes de jeux. La Steam Machine est tarifée comme un PC, non subventionné.

Quel est le risque d'un prix trop élevé pour Valve ?

Le risque principal est de ne pas être compétitive. Avec des spécifications similaires à une PS5 vendue 500 $, un prix de 600 $ ou plus rendrait l'appareil difficile à vendre pour le grand public, qui cherche une alternative simple et économique au PC de jeu classique.