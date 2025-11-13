Valve a douché les espoirs d'un Steam Deck 2 à court terme. Malgré l'annonce de nouveaux matériels, l'ingénieur Pierre-Loup Griffais a confirmé que l'entreprise attend un véritable saut technologique, en particulier sur les SoC.

L'objectif n'est pas de s'appuyer sur une évolution légère mais plutôt sur une avancée "plus marquée" qui n'existe pas encore et repousse l'échéance probable à 2027.

Alors que Valve vient de créer l'événement en annonçant une nouvelle Steam Machine, un casque Steam Frame et un Steam Controller repensé, tous les regards restaient tournés vers l'avenir de sa console portable.

La question est revenue sur la table, et la réponse de Valve, par la voix de l'ingénieur Pierre-Loup Griffais, est sans ambiguïté. Le Steam Deck 2 n'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain.

L'exigence de Valve : un vrai saut générationnel

Interrogé par IGN, M. Griffais a expliqué que Valve avait une "idée assez précise" de ce que serait la prochaine version, mais que les puces actuelles n'étaient pas à la hauteur. L'entreprise ne cherche pas une simple amélioration incrémentale, une position qu'elle tenait déjà en 2023.

"Nous ne sommes pas intéressés par un gain de 20, 30 ou même 50 % de performances à autonomie égale", a-t-il précisé. Valve veut "quelque chose d'un peu plus démarqué que cela".

C'est le nœud du problème : aucun SoC (System on a Chip) sur le marché actuel ne peut offrir ce niveau de performance de nouvelle génération tout en préservant l'autonomie.

L'autonomie, le véritable goulot d'étranglement

Cette déclaration confirme que le cœur du défi n'est pas tant la puissance brute mais de le faire sans vider la batterie en un temps record.

Le premier Steam Deck, et même son itération OLED lancée en novembre 2023, souffrent déjà d'une autonomie médiocre sur des titres AAA récents. Un jeu comme God of War peut épuiser la batterie en à peine 90 minutes.

L'objectif de Valve est donc de trouver la puce qui concilie puissance et efficacité énergétique, un équilibre que les technologies actuelles ne permettent pas.

Une attente qui s'étire jusqu'en 2027 ?

Si Valve ne donne pas de calendrier, l'analyse du marché des semi-conducteurs offre des indices. Les puces actuelles d'AMD, comme Strix Point, reposent sur le nœud de gravure N4 de TSMC, qui commence à dater.

Pour le saut de performance désiré tout en maîtrisant la consommation, il faudra sans doute attendre les nœuds N3, voire N2.

Selon la feuille de route d'AMD, l'APU Medusa, attendu pour 2027 et combinant des cœurs Zen 6 et l'architecture graphique RDNA 5, pourrait être le premier candidat sérieux.

Cela repousserait la sortie d'un Steam Deck 2 à plus de cinq ans après l'original. Une attente digne d'une console de salon, un cycle auquel Valve semble vouloir habituer les joueurs PC.