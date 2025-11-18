Valve a enfin officialisé sa nouvelle Steam Machine (surnommée "Gabecube"), prévue pour 2026. L'objectif est clair : amener l'écosystème PC simplifié de SteamOS, popularisé par le Steam Deck, dans nos salons.

C'est une attaque directe contre Microsoft et un Windows jugé vieillissant, plus intéressé par l'IA que par les joueurs. Pourtant, pour que cette machine passe de niche à succès, Valve doit résoudre un problème fondamental : l'anti-triche sur Linux.

Pourquoi les jeux compétitifs sont-ils absents de SteamOS ?

Le Steam Deck gère parfaitement les jeux indépendants et les AAA solo. Mais il manque le troisième pilier du jeu vidéo PC : le multijoueur compétitif. Des jeux comme Fortnite, Valorant ou PUBG n'ont jamais été jouables dessus. La raison est simple : la peur de la triche.

Les développeurs (Epic, Riot) craignent la nature ouverte de Linux. "On pourrait créer une distribution Linux conçue pour la triche et on serait foutus", résumait un responsable de Riot. C'est un véritable casse-tête pour le système anti-triche.

Les développeurs ont-ils raison d'avoir peur ?

Valve a pourtant fait des efforts. Ils ont rendu Proton compatible avec BattlEye et Easy Anti-Cheat (EAC). Leur propre solution, VAC, fonctionne (pour Counter-Strike 2). Mais cela ne suffit pas. Les studios ne veulent pas activer la compatibilité, invoquant des risques de sécurité.

Pire, EA a retiré Apex Legends du Steam Deck l'an dernier, citant Linux comme une "voie pour divers exploits et triches". Le problème est double : les logiciels de triche sont plus difficiles à détecter sur Linux, et le nombre de joueurs sur cet OS est trop faible pour justifier les ressources de sécurisation.

La Steam Machine est-elle la solution ?

La Steam Machine pourrait être l'opportunité de Valve pour briser ce cercle. C'est le paradoxe qui handicape Linux depuis des années sur le terrain du gaming. Pas assez de joueurs sur Linux, donc pas de jeux ; pas de jeux, donc pas de joueurs.

Actuellement, plus de la moitié des jeux nécessitant un anti-triche ne tournent pas sur SteamOS. Si la nouvelle console est un succès commercial, elle forcera peut-être EA, Epic et Riot à revoir leur position. Les studios iront là où sont les joueurs. Si Valve leur offre un "sandbox" sécurisé, le paysage du jeu PC pourrait radicalement changer.

Foire Aux Questions (FAQ)

La Steam Machine est-elle un nouveau Steam Deck ?

Non, la Steam Machine est une console de salon (comme une Xbox) conçue pour la TV, tandis que le Steam Deck est une console portable. Les deux utilisent le même système d'exploitation, SteamOS (basé sur Linux).

Quels jeux majeurs ne fonctionnent pas sur SteamOS ?

Principalement les grands jeux multijoueurs compétitifs. Les exemples les plus notables sont Fortnite (Epic Games), Valorant (Riot Games), PUBG et Apex Legends (EA), qui a été retiré de la plateforme.

Pourquoi les développeurs bloquent-ils Linux ?

La raison principale est la sécurité. Les développeurs estiment qu'il est trop facile de créer des logiciels de triche sur Linux et qu'il est trop difficile de les détecter. Le faible nombre de joueurs sur cet OS ne justifie pas l'investissement nécessaire pour sécuriser leurs jeux.