Alors que la propriété des biens numériques pose de plus en plus de questions depuis de récents scandales, Valve ne souhaite pas apaiser les esprits.

Petit retour en arrière : il y a quelques mois, Sony indiquait faire disparaitre des contenus vidéo pourtant achetés par les utilisateurs de PS5, suite à la perte d'un contrat de diffusion avec la Warner. Il s'agissait ainsi de faire disparaitre des vidéothèques des utilisateurs l'intégralité des programmes de Discovery TV.

En marge, on a également vu plusieurs éditeurs mettre la clé sous la porte ou purement et simplement fermer des serveurs de jeu pourtant indispensables (coucou Ubisoft et The Crew !) sans pour autant déployer de mise à jour permettant de continuer à jouer en local...

Face à ces affaires, les joueurs prennent ainsi conscience d'une forme de propriété volatile, qui peut être révoquée unilatéralement par l'ayant droit, l'éditeur, ou même le revendeur... Et ce, sans recours apparent.

L'inquiétude monte ainsi chez les joueurs, qui n'ont pas manqué d'interpeller Valve à ce sujet, et notamment sur le transfert de compte. L'éditeur détient en effet la plus grosse plateforme de jeux vidéo au monde, et les bibliothèques des joueurs accumulent parfois des milliers de jeux pour des sommes astronomiques.

Valve a ainsi confirmé que ni les jeux ni les comptes n'étaient ainsi transférables. Il n'est ainsi pas possible de faire fusionner des bibliothèques de plusieurs comptes, et le Community Manager de Steam est allé plus loin en indiquant : "Je suis au regret de vous informer que votre compte Steam ne peut pas non plus être transféré par testament."

En clair, pas la peine de constituer une bibliothèque de jeux dans l'espoir de la transmettre à votre progéniture, à moins de leur céder les accès. Certes, en disposant de l'adresse mail associée au compte Steam, il est possible de céder un compte entier... D'ailleurs, on ne compte plus les plateformes qui proposent des comptes à la revente.

Il est surtout question de pouvoir récupérer des contenus, ou plutôt les clés et droits sur des jeux pour les transférer à un autre compte.

Le rappel vaut ainsi également de position à l'encontre du marché de l'occasion des jeux dématérialisés : valve ne compte pas proposer ce type de fonctionnalité.

Dans les faits, la position de Valve sur le transfert de licences n'est pas nouvelle et est d'ailleurs inscrite dans ses conditions générales d'utilisation depuis des années. D'ailleurs, ces mêmes CGU prévoient des sanctions spécifiques et précise : "Si le Support Steam découvre qu'un compte a été vendu, ce compte est bloqué définitivement, qu'il y ait eu transfert de propriété ou pas".

Valve va même plus loin et précise plus bas que l'utilisateur "n'est pas autorisé à dévoiler, partager ou permettre à des tiers d'utiliser son mot de passe ou compte sauf autorisation expresse de Valve". Néanmoins, sur ce sujet, il existe une certaine tolérance. Mais pour éviter ce genre de situation, Valve a justement déployé des pour faciliter le partage de titres entre amis et famille. Une fonctionnalité qui se présente comme un argument permettant de contrer toute excuse de transfert de compte entre amis...