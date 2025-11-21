Il aura fallu du temps, mais la logique l'a emporté sur l'orgueil industriel. Alors que Ford, GM et Volkswagen avaient déjà franchi le pas, la maison-mère de Peugeot et Fiat faisait de la résistance.

Aujourd'hui, le cap est clair : l'avenir sera compatible avec le réseau d'Elon Musk. Cette transition marque la fin de la guerre des prises en Amérique du Nord et promet une expérience utilisateur enfin unifiée, loin du chaos des standards concurrents qui freinait l'adoption massive de l'électrique.

Quand verrons-nous les premiers modèles équipés ?

Le groupe Stellantis débutera l'intégration du port NACS dès 2026 sur certains modèles clés sélectionnés.

Les premiers servis seront les très attendus Jeep Wagoneer S et la Dodge Charger Daytona, suivis de près par le Jeep Recon. C'est un virage technologique concret qui permettra à ces voitures de se brancher nativement sur les 28 000 bornes du réseau Supercharger sans avoir besoin d'accessoires encombrants ou d'adaptateurs tiers.

Cette stratégie concerne-t-elle uniquement l'Amérique ?

C'est là que réside la véritable surprise de l'annonce. L'adoption de ce connecteur ne se limitera pas aux frontières américaines et canadiennes, mais s'étendra également à des marchés asiatiques stratégiques.

Dès 2027, les modèles vendus au Japon et en Corée du Sud seront eux aussi équipés du standard NACS. En défiant le statu quo local (comme le CHAdeMO japonais), le constructeur pousse vers une standardisation globale qui pourrait bien redéfinir les normes internationales de la mobilité électrique.

Qu'en est-il pour les propriétaires actuels ?

Pas de panique si vous roulez déjà dans l'un des véhicules électriques du groupe. Une solution d'adaptateur est en cours de développement pour permettre aux modèles existants de se connecter au réseau Tesla.

Bien que les détails techniques précis restent à confirmer, l'objectif est d'assurer que personne ne soit laissé sur le bord de la route. L'accès à une infrastructure de recharge fiable et dense comme celle de Tesla est un argument de vente trop puissant pour en priver les clients fidèles de la marque.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le standard NACS ?

Le NACS (North American Charging Standard) est le connecteur de recharge développé par Tesla. Plus compact et fiable que le standard CCS concurrent, il est devenu la norme de facto en Amérique du Nord grâce à l'ouverture du réseau Supercharger.

Cela signifie-t-il que je pourrai charger ma Peugeot en Europe sur une borne Tesla ?

Non, cette annonce concerne spécifiquement les marchés d'Amérique du Nord, du Japon et de la Corée. En Europe, le standard reste le CCS2, qui est déjà utilisé par Tesla et les autres constructeurs par obligation légale.

Les adaptateurs seront-ils gratuits ?

Aucune information tarifaire n'a été communiquée pour le moment. Si certains constructeurs comme Ford ont offert des adaptateurs à leurs premiers clients, il faudra attendre les précisions de Stellantis pour savoir si ce sera le cas ici.