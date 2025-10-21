Alors que les constructeurs chinois inondent le marché européen de voitures électriques abordables, Stellantis a trouvé la parade : utiliser un constructeur chinois pour les battre sur leur propre terrain.

Depuis son entrée au capital de Leapmotor, le groupe franco-italien accélère le déploiement de la marque en Europe. Et la stratégie est claire : une double offensive avec, d'un côté, un vaisseau amiral technologique pour marquer les esprits, et de l'autre, une future gamme de citadines électriques à bas prix pour conquérir le marché de masse.

Quel est ce nouveau SUV démesuré, le Leapmotor D19 ?

Pour démontrer son savoir-faire, Leapmotor a dévoilé son nouveau fleuron, le D19. Un SUV électrique démesuré de 5,20 mètres de long qui vient chasser sur les terres du luxe, visant une concurrence comme le Mercedes-Maybach GLS. Mais c'est surtout sous sa carrosserie consensuelle qu'il impressionne. Le Leapmotor D19 est l'un des tout premiers véhicules à reposer sur une architecture 1 000 Volts.





Couplée à une batterie géante de 115 kWh signée CATL, cette technologie permet des recharges ultra-rapides (350 km d'autonomie récupérés en 15 minutes) et alimente deux moteurs électriques cumulant 724 ch. Le 0 à 100 km/h est annoncé en moins de 3 secondes. Fait plus anecdotique, il embarque même un générateur d'oxygène, un équipement pensé pour les hautes altitudes du Tibet, mais qui n'aura aucune utilité en Europe.

Comment Stellantis et Leapmotor comptent-ils s'attaquer au marché de masse ?

Si le D19 est une vitrine, la véritable offensive se jouera sur les modèles plus populaires, comme le SUV B10. C'est le premier véhicule conçu sous l'égide de Stellantis, et sa stratégie est limpide : proposer un prix d'attaque très bas (à partir de 28 400 €) en optimisant les coûts. Pour cela, Leapmotor mise sur deux leviers :

Utilisation de batteries LFP (Lithium-Fer-Phosphate), moins chères à produire, et proposition d'une version avec prolongateur d'autonomie pour rassurer les clients angoissés par la recharge. Une production européenne : Dès 2026, le B10 sera assemblé en Espagne pour échapper aux droits de douane de 30,7 % qui pèsent sur les voitures électriques produites en Chine.

Une future concurrente pour la Twingo est-elle en préparation ?

C'est le prochain acte, et sans doute le plus important, du plan de conquête de Leapmotor. La marque prépare une toute nouvelle famille de véhicules, la gamme "A", spécialement conçue pour les marchés européens, peu friands de petites voitures en Chine. Il s'agira de modèles du segment B, plus compacts, avec probablement une citadine (A05) et un petit SUV (A10).





Ces modèles 100 % électriques viendront concurrencer frontalement les futures stars du marché de l'électrique abordable, la Dacia Spring, la Citroën ë-C3, mais surtout la nouvelle Renault Twingo. La présentation est attendue pour le printemps, avec un lancement en Europe à l'automne, probablement au Salon de Paris. Une chose est sûre, la guerre des citadines électriques à moins de 20 000 euros est bel et bien déclarée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le lien entre Stellantis et Leapmotor ?

En 2024, le groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep...) a investi 1,5 milliard d'euros dans Leapmotor. Stellantis détient 20 % de la maison mère chinoise et 51 % de Leapmotor International, la co-entreprise qui gère la distribution de la marque en dehors de la Chine. Stellantis utilise donc Leapmotor comme sa marque "cheval de Troie" pour concurrencer les autres constructeurs chinois en Europe.

Qu'est-ce qu'une voiture avec prolongateur d'autonomie (EREV) ?

Un véhicule électrique à prolongateur d'autonomie (EREV - Extended-Range Electric Vehicle) est une voiture électrique qui embarque un petit moteur à essence. Contrairement à une voiture hybride rechargeable, ce moteur thermique n'est pas connecté aux roues. Son unique rôle est de fonctionner comme un groupe électrogène pour recharger la batterie, ce qui permet d'augmenter considérablement l'autonomie sans avoir besoin de s'arrêter à une borne.

Les futures petites Leapmotor seront-elles fabriquées en Europe ?

C'est très probable. Comme le SUV B10 qui sera assemblé en Espagne, les futurs modèles de la gamme "A", conçus spécifiquement pour l'Europe, devraient également être produits sur le Vieux Continent afin d'être compétitifs en prix et d'échapper aux taxes d'importation européennes.