Lancé en 2024, le premier véhicule électrique Xiaomi SU7 a rencontré un succès immédiat en Chine. Bien équipée et à prix abordable, la berline vise directement la Tesla Model 3 dont elle utilise les recettes pour séduire le plus grand nombre.

Xiaomi a dû composer avec une demande très forte, l'obligeant à renforcer ses objectifs de production mais l'encourageant dans le même temps à poursuivre dans cette voie, malgré la forte concurrence sur le secteur et particulièrement en Chine.

La firme ne part pas de zéro grâce à son expertise dans les smartphones, les technologies de communication et les interfaces mais le défi de cette arrivée dans un nouveau domaine lui permet d'envisager la suite de sa stratégie.

Et celle-ci passe dès à présent par l'annonce de la Xiaomi YU7, un nouveau modèle cette fois orienté SUV compact. Comme la SU7 avant elle, le nouveau véhicule électrique cible directement la Tesla Model Y en proposant un modèle bien équipé à un tarif agressif.

Comme précédemment encore, la voiture sera d'abord commercialisée en Chine avant d'envisager un lancement sur d'autres marchés d'ici un ou deux ans, selon une information de l'Automobile Magazine.

Xiaomi YU7, la nouvelle ambition

Le lancement du modèle Xiaomi YU7 est également symbolique puisqu'il est organisé pour les 15 ans de la marque, aux côtés d'autres innovations comme le lancement du Xiaomi 15S Pro doté d'un processeur mobile Xring 01, marquant le retour de Xiaomi dans la conception des SoC pour smartphones.

Le groupe chinois avait déjà donné quelques indications sur les caractéristiques de son véhicule. On pourra compter sur une plate-forme de 5 x 2 x 1,6 mètres aux formes organiques dotées de grandes optiques à l'avant et de bandes lumineuses à l'arrière.

Elle s'appuie sur une motorisation électrique de 263 kW / 357 ch et 528 Nm de couple, tandis que la variante a deux moteurs atteint 508 kW / 690 ch et peut réaliser un 0-100 km/h en moins de 3,3 secondes.

Les packs batterie vont de 96,3 kWh à 101,7 kWh pour la variante Max, avec support de la charge rapide 800 volts ramenant la charge partielle à 80% à moins de 15 minutes.

Avec ces configurations, Xiaomi promet des autonomies de 750 à plus de 800 kilomètres selon les versions en cycle chinois CLTC, soit entre 650 et 750 kilomètres environ en cycle européen WLTP.

Conduite autonome et habitacle épuré

Les modèles Xiaomi YU7 seront capables de conduite autonome. Le sujet est délicat dans la mesure où plusieurs cas d'accidents associés à cette fonctionnalité ont été attribués à la Xiaomi SU7 ces derniers mois. Cela aurait même retardé quelque peu la présentation de la YU7 en mars pour le salon de l'Auto de Shanghai.

Contrairement à Tesla, Xiaomi s'appuie sur un ensemble de radars et de lidars en plus des caméras pour assurer la perception de l'environnement et les décisions de conduite.

A l'intérieur, l'habitacle se veut épuré avec une console centrale et des instruments de bord rassemblés dans un écran aligné sur le pare-brise qui s'étend jusqu'au passager pour afficher des informations complémentaires.

Le SUV compact Xiaomi YU7 sera commercialisé (sous forme de précommandes) au mois de juillet en Chine mais le groupe n'en dévoile pas encore le tarif de son nouveau modèle.