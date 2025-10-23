Le clap de fin sera spectaculaire. Pour conclure sa série la plus emblématique, Netflix s'apprête à briser l'un de ses propres tabous : diffuser un épisode au cinéma. Le final de la saison 5 de Stranger Things, un long-métrage de deux heures, aura les honneurs d'une sortie en salles aux États-Unis le soir du 31 décembre 2025, en même temps que sa mise en ligne sur la plateforme.

Une décision qui marque un tournant dans la stratégie du géant du streaming.

Pourquoi cette sortie au cinéma est-elle un événement ?

Un virage à 180 degrés pour Netflix, qui a toujours privilégié sa plateforme au détriment des salles obscures. Ce changement de stratégie est le fruit d'un accord inédit avec le géant américain de l'exploitation, AMC Theatres. Une première collaboration fructueuse autour d'un autre film aurait ouvert la voie à cette sortie événementielle pour Stranger Things.





Il faut dire que l'enjeu est colossal. Avec un budget qui atteindrait 60 millions de dollars par épisode, cette dernière saison est une production pharaonique. Une sortie en salles, même limitée, permettrait d'amortir les coûts, mais aussi d'offrir aux fans l'expérience collective et grandiose que les créateurs de la série, les frères Duffer, ont toujours souhaitée.

Quelles sont les dates de sortie et le format de cette saison finale ?

Pour faire de cette conclusion un événement inoubliable, la diffusion de la saison 5 sera découpée en trois temps forts, se déroulant à l'automne 1987 :

Partie 1 (4 épisodes) : disponible le 27 novembre 2025.

disponible le 27 novembre 2025. Partie 2 (3 épisodes) : disponible le 25 décembre 2025, le soir de Noël.

disponible le 25 décembre 2025, le soir de Noël. L'épisode final : disponible le 1er janvier 2026 en France (dans la nuit), et donc projeté au cinéma aux États-Unis le soir du réveillon.

Quels personnages seront de retour (et qui ne le sera pas) ?

C'est la douche froide pour des millions de fans : le personnage le plus populaire de la saison 4, Eddie Munson, est bel et bien mort et ne reviendra pas. Les frères Duffer ont mis fin au suspense dans une interview au magazine Empire : "Non, malheureusement, RIP. Il est complètement sous terre". L'acteur Joseph Quinn, devenu une star, est de toute façon surbooké.





Le reste du casting principal sera bien évidemment de retour, de Millie Bobby Brown à David Harbour, en passant par Winona Ryder. Plusieurs nouvelles têtes feront leur apparition, dont la star de Terminator, Linda Hamilton.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le final sortira-t-il au cinéma en France ?

Pour l'instant, rien n'est annoncé pour la France. La chronologie des médias, qui impose un délai entre la sortie en salle et la diffusion sur une plateforme, complique les choses. Cependant, une sortie sous la forme d'un "événement unique" sur une seule journée pourrait être techniquement possible.

Pourquoi la saison 5 est-elle diffusée en trois parties ?

Netflix a déjà expérimenté ce format avec la saison 4. L'objectif est de transformer la diffusion en un événement mondial étalé sur plusieurs semaines, de maximiser les discussions sur les réseaux sociaux et de maintenir le suspense jusqu'à l'ultime conclusion.

Eddie Munson est-il vraiment mort ?

Oui, les créateurs de la série, les frères Duffer, l'ont confirmé de manière définitive. Malgré les théories des fans qui espéraient un retour sous forme de créature du Monde à l'envers, le leader du Hellfire Club a bien fait son sacrifice héroïque à la fin de la saison 4.