Warner Music et Suno enterrent la hache de guerre. Un accord met un terme au litige qui les opposait pour violation de droits d'auteur. Il jette aussi les bases d'une nouvelle ère pour la musique générée par IA, en assurant la protection et la rémunération des créateurs.

Quel est le cadre de cet accord ?

La collaboration repose sur un modèle où les artistes et compositeurs de Warner auront un contrôle total. Ils pourront choisir d'autoriser ou non l'utilisation de leur nom, image, voix et compositions dans les nouvelles créations de l'IA.

" C'est une victoire pour la communauté créative qui profite à tous ", déclare le patron de Warner Music, en insistant sur des modèles sous licence. " L'IA devient pro-artiste lorsqu'elle adhère à nos principes. "

Des évolutions pour la plateforme Suno

La plateforme Suno prévoit des changements dès 2026 avec le lancement de nouveaux modèles plus avancés, entraînés sur de la musique sous licence. Les modèles actuels seront alors abandonnés.

Une évolution notable concernera les téléchargements. Ils deviendront exclusifs aux comptes payants, avec des plafonds mensuels.

Pour le patron de Suno, le partenariat avec Warner Music " débloque une expérience Suno plus grande et plus riche ". Suno revendique une communauté de près de 100 millions de créateurs de musique.

Suno rachète Songkick

L'accord ne s'arrête pas à la génération de musique. Suno a également acquis Songkick, la plateforme de découverte de concerts, auprès de Warner Music. Cette acquisition vise à " créer un nouveau potentiel pour approfondir le lien entre l'artiste et le fan ".

Pour la musique IA et la question des droits d'auteurs, Udio, le concurrent de Suno, avait ouvert la voie en signant des accords avec Warner Music et Universal Music. Tant Udio que Suno n'avaient guère le choix pour mettre fin à des procédures en justice.