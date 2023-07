Avec Frontier, premier supercalculateur capable de dépasser 1 exaflop, l'ère de l'exascale est arrivée pour ces superordinateurs et plusieurs projets sont en cours d'installation pour prétendre au titre de plus puissant supercalculateur au monde.

Pendant que Aurora arrive au bout de sa configuration et va mettre en avant les technologies Intel pour atteindre 2 exaflops, un autre supercalculateur, cette fois avec des puces AMD, s'apprête à faire de même.

Le Lawrence Livermore National Laboratory (LLNA) vient de démarrer l'installation d'accélérateurs AMD Instinct MI300 dans son supercalculateur El Capitan, ce qui devrait lui permettre d'atteindre lui aussi une puissance de 2 exaflops d'ici 2024.

Processeurs et GPUs AMD à bord

Conçu avec HP Enterprise, il fait appel à des processeurs AMD Epyc Genoa avec coeurs Zen 4 et va donc se renforcer avec des accélérateurs hybrides MI300 comprenant 24 coeurs CPU Zen 4, des GPU cDNA 3 et 128 Go de mémoire rapide HBM3.

Ce sera un important point de départ pour ces composants qui permettent à AMD de mettre un pied dans le segment HPC (calcul haute performance) et de venir concurrencer Nvidia.

Valider les technologies d'AMD

AMD a annoncé il y a peu une variante Instinct MI300X qui va sur le terrain de l'accélérateur graphique pur en retirant la partie CPU pour ne conserver que le GPU en cDNA 3 et la mémoire HBM3.

La mise en service l'an prochain de El Capitan est estimée à 600 milions de dollars et il reste encore beaucoup de travail pour tout finaliser, du logiciel au matériel, avant de pouvoir revendiquer une performance exaflopique, après Frontier également équipé de composants AMD.