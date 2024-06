Une incroyable frénésie s'est emparée du secteur de l'intelligence artificielle et tout le monde veut de grandes quantités de GPU pour alimenter des systèmes d'IA de plus en plus vastes et puissants.

C'est une véritable ruée vers les fournisseurs de GPU et accélérateurs IA Nvidia, AMD et quelques autres (sans compter les composants développés en interne par Amazon, Google, Meta, Microsoft...) afin de bâtir des intelligences artificielles toujours plus riches et en attendant de parvenir à une intelligence artificielle générale (AGI) qui pourrait surpasser l'esprit humain.

Qui veut créer un supercalculateur IA d'un million de GPU ?

Si Nvidia est incontournable, AMD a une carte à jouer et une expertise dans les supercalculateurs à mettre en avant. L'appétit des acteurs de l'IA pour les composants dédiés est tel qu'il fait naître des projets de très grande ampleur.

Dans un entretien à The Next Plaform, Forrest Norrod, responsable de l'activité datacenter chez AMD, a ainsi indiqué avoir été approché par un client (non nommé) pour créer un supercalculateur IA doté de plus d'un million de GPU.

Sachant que les plus gros supercalculateurs mondiaux du Top500 embarquent au plus quelques dizaines de milliers de GPU (Frontier, en tête de classement, en compte moins de 40 000), c'est une puissance de traitement colossale qui serait recherchée dans ce projet qui n'existe cependant qu'à l'état de discussions.

Des super projets pour des super IA

Au-delà de la faisabilité d'un tel projet qui nécessiterait une énorme quantité d'énergie pour fonctionner et une maintenance de haut niveau pour en régler les problèmes de fonctionnement, même dans le cadre de clusters IA séparés rassemblant leur puissance de calcul (Cerebras prépare par exemple un ensemble Condor Galaxy de 6 supercalculateurs IA combinant leur puissance de calcul), cela donne une idée des attentes de certains acteurs du marché, prêts à mettre des centaines voire des milliers de milliards de dollars pour les besoins de l'intelligence artificielle, à l'image de Sam Altman, dirigeant d'OpenAI, que l'on disait en quête de ressources colossales en début d'année.

Certes, les attentes envers des supercalculateurs IA sont spécifiques par rapport à des systèmes plus généralistes mais on voit visiblement les choses en (très) grand dans l'industrie de l'IA.