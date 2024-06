L'avenir des entreprises d'Elon Musk, de Tesla à x.AI, passera par la montée en puissance des capacités de traitement de l'IA, que ce soit pour la conduite autonome, les robots humanoïdes ou le développement d'une intelligence artificielle générale.

Le milliardaire a souligné à plusieurs reprises les efforts réalisés pour bâtir l'un des plus puissants supercalculateurs IA au monde destiné à l'entraînement de l'IA pour la conduite autonome.

Tesla a développé ses propres composants avec les tuiles Dojo D1 pouvant être rassemblées en immenses clusters baptisés ExaPod et dont la puissance de traitement, une fois rassemblés, pourra atteindre une dimension exascale avec plus de 1 exaflop de capacité. Le supercalculateur Tesla Dojo tirera parti de cette puissance pour entraîner l'IA chargée des décisions de conduite à bord des véhicules Tesla.

Un approvisionnement électrique à la mesure du supercalculateur

Obtenir une telle capacité de traitement nécessitera beaucoup d'énergie et l'homme d'affaires indique avoir déjà préparé une capacité de 130 MW d'alimentation électrique et de refroidissement pour cette année, avec la volonté d'atteindre plus de 500 MW dans les 18 mois à venir.

Tuile Dojo D1 avec son système d'alimentation et de refroidissement

Point intéressant, cette capacité énergétique alimentera pour moitié les composants Tesla développés en interne et pour moitié des accélérateurs IA de Nvidia et d'autres fournisseurs.

Elon Musk a déjà évoqué son appétit pour les composants H100 de Nvidia, comme d'autres grands groupes high-tech capables de passer de larges commandes, et en attendant de passer aux accélérateurs B200 utilisant la nouvelle architecture Blackwell.

Tesla AI5, l'avenir de la conduite autonome

Signe de la puissance grandissante de l'IA au coeur des initiatives de Tesla, il a également annoncé que la prochaine évolution du hardware nécessaire à la conduite autonome (FSD ou Full Self Driving chez Tesla) va changer de nom.

L'actuel équipement HW4 laissera ainsi la place à un système Tesla AI5 attendu pour le second semestre 2025. Il s'annonce déjà 10 fois plus performant que l'ordinateur de bord actuel et profitera d'une partie logicielle entièrement développée par Tesla.

Elon Musk a tout intérêt à rassurer les investisseurs en amont des annonces prévues en août autour de la conduite autonome et des robotaxis, un sujet évoqué depuis plusieurs années mais toujours pas concrétisé et qui pourrait à terme servir à générer des revenus pour les propriétaires de Tesla.